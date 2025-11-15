Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda. Foto referencial de archivo fcf.com.co

Este fin de semana continúan desarrollándose los amistosos internacionales y llega el turno del cruce entre Colombia y Nueva Zelanda.

Un partido que se enmarca en la fecha FIFA de noviembre con miras al próximo Mundial de Fútbol 2026.

Cuándo juega Colombia vs. Nueva Zelanda

El partido de Colombia contra Nueva Zelanda es este sábado, 15 de noviembre, a las 21:30 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Colombia vs. Nueva Zelanda

El partido de Colombia contra Nueva Zelanda se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.