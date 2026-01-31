Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate. Foto referencial de archivo @udechilefemenino

Este fin de semana Universidad de Chile recibe a River Plate en nuestro país, en el marco de un partido amistoso internacional femenino.

El club anunció la realización de este compromiso bajo el lema Vamos Todos, con una invitación a la hinchada a apoyar a las Leonas en el Estadio Nacional.

Cuándo juega U. de Chile vs. River Plate

El partido amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate es este sábado, 31 de enero, desde las 19:00 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. River Plate

El partido femenino de Universidad de Chile contra River Plate se transmite por las pantallas de TVN y en el canal DSports 2 de DirecTV.

De forma online, el cruce va por las plataformas digitales de TVN y en el servicio DGO.