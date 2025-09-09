Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias
Las selecciones juegan su último cruce de Clasificatorias al Mundial 2026.
Este martes Ecuador recibe a Argentina por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol 2026.
Ambas selecciones llegan a la Fecha 18 con su cupo asegurado a la cita global, por lo que el partido se juega para cumplir con el calendario y no tendrá la participación de Messi.
Cuándo juega Ecuador vs. Argentina
El partido de Ecuador vs. Argentina es este martes, 9 de septiembre, a las 20:00 horas de Chile.
La selección ecuatoriana recibe a los trasandinos en el Estadio Banco Pichincha de Quito.
Dónde ver a Ecuador vs. Argentina
El partido de Ecuador vs. Argentina se puede ver de forma online, desde la aplicación MiCHV o en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.
