Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17
Las selecciones juegan un partido clave durante la mañana de este lunes en Doha.
Este lunes arrancan las semifinales del Mundial Sub 17 y el primer partido de la jornada enfrenta a Austria e Italia.
Las selecciones se instalaron en la etapa tras dejar en cuartos de final a Japón y Burkina Faso, respectivamente, ambos partidos conseguidos por una cuenta mínima.
El equipo que logre la victoria pasará a la final del campeonato juvenil y se medirá con el ganador del duelo entre Portugal y Brasil.
Cuándo juega Austria vs. Italia
El partido de Austria contra Italia por las semifinales del Mundial Sub 17 es este lunes, 24 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.
Dónde ver a Austria vs. Italia
El partido de Austria contra Italia por el Mundial Sub 17 se transmite en el canal DSports, según confirmó DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.
