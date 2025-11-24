Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

Este lunes arrancan las semifinales del Mundial Sub 17 y el primer partido de la jornada enfrenta a Austria e Italia.

Las selecciones se instalaron en la etapa tras dejar en cuartos de final a Japón y Burkina Faso, respectivamente, ambos partidos conseguidos por una cuenta mínima.

El equipo que logre la victoria pasará a la final del campeonato juvenil y se medirá con el ganador del duelo entre Portugal y Brasil.

Cuándo juega Austria vs. Italia

El partido de Austria contra Italia por las semifinales del Mundial Sub 17 es este lunes, 24 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Austria vs. Italia

El partido de Austria contra Italia por el Mundial Sub 17 se transmite en el canal DSports , según confirmó DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.