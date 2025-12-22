El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

Nos encontramos en las últimas semanas de diciembre, que suelen marcar cambios en la atención por parte del comercio, motivo por el que los supermercados Jumbo anunciaron sus horarios especiales por la Navidad.

Lo anterior se enmarca en el aumento de clientes que concurren a realizar sus últimas compras previo a la celebración, quienes deben considerar un cierre anticipado para la jornada del miércoles 24 de diciembre.

Cabe recordar que para este año el feriado irrenunciable cae el jueves 25 de diciembre, día en que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con contadas excepciones.

Horario de supermercados Jumbo

A través de redes sociales, la cadena Junto confirmó su siguiente horario especial:

El miércoles 24 de diciembre todos los locales cierran a las 18:30 horas

El jueves 25 de diciembre todos los locales cerrados

Horarios de supermercados. Foto referencial de archivo

Cómo funciona el comercio por Navidad

Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.

El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.

En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.