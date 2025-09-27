Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo
Desde el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso detallan que el evento tendrá su mayor desarrollo durante el horario de pleamar o marea alta.
El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que se iniciaría desde el próximo domingo 28 de septiembre hasta el próximo miércoles 1 de octubre.
El fenómeno se desarrollará desde el sector del Golfo de Penas hasta Taltal y el archipiélago de Juan Fernández. Desde el servicio detallaron que se debería al desarrollo de un sistema frontal que afectará a la zona sur del país.
“Se estima que su mayor desarrollo se presente durante el horario de pleamar o altas mareas, en particular entre las 3 y 6 de la mañana con marea primaria y entre las 15 a 18 horas con marea secundaria”, detalló la marinero primero Elizabeth Villaroel, del Centro Meteorológico de Valparaíso.
Por lo anteriormente señalada, desde la autoridad marítima hacen el llamado a “actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización”.
Según la información del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el evento daría inicio en los siguientes sectores y horarios:
- Archipiélago Juan Fernández: Domingo 28 de septiembre (horario PM)
- Golfo de Penas hasta Constitución: Domingo 28 de septiembre (horario PM)
- Constitución hasta Coquimbo: Lunes 29 de septiembre (horario AM)
- Coquimbo hasta Taltal: Lunes 29 de septiembre (horario AM)
Por otro lado, las condiciones del mar se mantendrían hasta las siguientes fechas:
- Archipiélago Juan Fernández: Miércoles 1 de octubre
- Golfo de Penas hasta Taltal: Miércoles 1 de octubre
