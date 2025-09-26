SUSCRÍBETE
Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Se encuentra disponible el detalle de las fechas clave y puntajes válidos para el próximo proceso de ingreso a la educación superior.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Publican la oferta definitiva de carreras para la Admisión 2026. Foto referencial

Recientemente se publicó la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, documento dirigido a quienes buscan ingresar a una universidad por el periodo de Admisión 2026.

La publicación del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) reúne los detalles sobre las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Dicho documento se encuentra disponible en este enlace y resume las carreras, sus requisitos y ponderaciones, además de fechas de rendición y cupos disponibles, entre otros datos.

Proceso de Admisión 2026

Para postular a la Admisión 2026 se debe contar con puntajes vigentes, que en este proceso corresponden a los resultados de las siguientes pruebas:

  • PAES de Invierno 2024
  • PAES Regular 2024
  • PAES de Invierno 2025
  • PAES Regular 2025

También se requiere un puntaje igual o mayor a 458 puntos en las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática M1 o ser parte del 10% de mejor promedio de notas de la enseñanza media.

También es obligatorio contar con, al menos, una prueba electiva pudiendo ser Ciencias o Historia y Ciencias Sociales. En tanto, algunas carreras solicitan rendir la prueba de Competencia Matemática M2.

Se aclara que, en la situación de contar con más de una rendición obligatoria, se considerará el puntaje más alto en cada prueba de forma automática.

En esa línea, las universidades determinan las ponderaciones teniendo en cuenta los puntajes de las pruebas de la PAES, además del puntaje promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) y puntaje ranking.

Para la rendición de la PAES Regular de este año se encuentran fijados los días 1, 2 y 3 de diciembre, mientras que los resultados se entregarán el 5 de enero, fecha que también dará inicio al proceso de postulaciones.

Estas son las fechas clave del proceso de Admisión 2026, según resume el Demre:

  • 8 de octubre se abre el Simulador de postulaciones
  • 1 de diciembre es el primer día de la PAES
  • 2 de diciembre el segundo día de la PAES
  • 3 de diciembre el tercer día de la PAES
  • 15 de diciembre se cierra el Simulador de postulaciones
  • 5 de enero se entregan los resultados de la PAES
  • 5 de enero a las 9:00 horas se abre la etapa de postulaciones
  • 8 de enero a las 13:00 horas finaliza la etapa de postulaciones
  • 8 de enero se publican las Instrucciones de matrícula
  • 19 de enero a las 12:00 horas se entregan los resultados del Proceso de selección
  • 20 al 22 de enero se realiza la primera etapa de matrículas
  • 23 al 29 de enero se realiza la segunda etapa de matrículas

En paralelo, para la postulación a beneficios estudiantiles se debe completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que se habilitará el 1 de octubre en la web postulacion.beneficiosestudiantiles.cl.

El FUAS también cuenta con su calendario de plazos determinado, que corresponde a:

  • Postulación desde el 1 al 22 de octubre
  • Información de nivel socioeconómico se entrega el 17 de diciembre
  • Resultados de preselección disponibles el 15 de enero
  • Resultados de asignación se entregan el 10 de marzo
  • Periodo de apelación del 10 al 25 de marzo
Más sobre:EducaciónEducación superiorEnseñanza superiorAdmisión 2026Oferta de carrerasOferta definitivaCarreras universitariasPostulacionesFechasPlazosPAESFUASMineduc

