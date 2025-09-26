Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la Admisión 2026. Foto referencial

Recientemente se publicó la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones, documento dirigido a quienes buscan ingresar a una universidad por el periodo de Admisión 2026.

La publicación del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) reúne los detalles sobre las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Dicho documento se encuentra disponible en este enlace y resume las carreras, sus requisitos y ponderaciones, además de fechas de rendición y cupos disponibles, entre otros datos.

Si en la #admisión2026 quieres ingresar a la universidad, revisa la oferta de carreras que contiene información valiosa para decidir el programa e institución donde quieres estudiar ✨



📲 Descarga el documento en https://t.co/itrLuEoFWL pic.twitter.com/zVlvrTltn2 — Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) September 25, 2025

Proceso de Admisión 2026

Para postular a la Admisión 2026 se debe contar con puntajes vigentes, que en este proceso corresponden a los resultados de las siguientes pruebas:

PAES de Invierno 2024

PAES Regular 2024

PAES de Invierno 2025

PAES Regular 2025

También se requiere un puntaje igual o mayor a 458 puntos en las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática M1 o ser parte del 10% de mejor promedio de notas de la enseñanza media.

También es obligatorio contar con, al menos, una prueba electiva pudiendo ser Ciencias o Historia y Ciencias Sociales. En tanto, algunas carreras solicitan rendir la prueba de Competencia Matemática M2.

Se aclara que, en la situación de contar con más de una rendición obligatoria, se considerará el puntaje más alto en cada prueba de forma automática.

En esa línea, las universidades determinan las ponderaciones teniendo en cuenta los puntajes de las pruebas de la PAES, además del puntaje promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) y puntaje ranking.

Para la rendición de la PAES Regular de este año se encuentran fijados los días 1, 2 y 3 de diciembre, mientras que los resultados se entregarán el 5 de enero, fecha que también dará inicio al proceso de postulaciones.

Estas son las fechas clave del proceso de Admisión 2026, según resume el Demre:

8 de octubre se abre el Simulador de postulaciones

1 de diciembre es el primer día de la PAES

2 de diciembre el segundo día de la PAES

3 de diciembre el tercer día de la PAES

15 de diciembre se cierra el Simulador de postulaciones

5 de enero se entregan los resultados de la PAES

5 de enero a las 9:00 horas se abre la etapa de postulaciones

8 de enero a las 13:00 horas finaliza la etapa de postulaciones

8 de enero se publican las Instrucciones de matrícula

19 de enero a las 12:00 horas se entregan los resultados del Proceso de selección

20 al 22 de enero se realiza la primera etapa de matrículas

23 al 29 de enero se realiza la segunda etapa de matrículas

En paralelo, para la postulación a beneficios estudiantiles se debe completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), que se habilitará el 1 de octubre en la web postulacion.beneficiosestudiantiles.cl.

El FUAS también cuenta con su calendario de plazos determinado, que corresponde a: