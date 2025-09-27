SUSCRÍBETE
Temblor hoy, sábado 27 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de Growth
Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 27 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por https://www.sismologia.cl/:

06:05 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 91 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a una profundidad de 208 km.

04:47 horas

Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 37 km al sur de Mina Collahuasi y a una profundidad de 117 km.

04:00 horas

Sismo de magnitud 3.4 ocurrido a 44 km al oeste de Iquique y a una profundidad de 40 km.

02:12 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 62 km al noreste de Socaire y a una profundidad de 265 km.

00:31 horas

Sismo de magnitud 3.5 ocurrido a 29 km al noreste de Arica y a una profundidad de 101 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

