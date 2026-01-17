Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará al litoral comprendido entre Corral y Los Vilos, además del Archipiélago Juan Fernández, fenómeno que se extenderá desde el domingo 18 hasta el lunes 19 de enero.

Según informó la Armada de Chile, las marejadas tendrán dirección suroeste, producto de la intensificación de fuertes vientos del sur en el área oceánica del centro y sur del país, lo que provocará oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Ignacio Ojeda Horr, explicó que el mayor desarrollo del fenómeno se registrará durante las horas de pleamar o alta marea, especialmente entre las 23:00 y 01:00 horas como marea primaria y entre las 11:00 y 13:00 horas como pleamar secundaria.

Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“Esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día domingo 18 de enero, afectando desde Corral hasta Los Vilos, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández”, señaló Ojeda, precisando además que este corresponde al primer aviso de marejadas que impacta las costas continentales durante el presente año.

La Autoridad Marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, lo que incluye evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento, y abstenerse de realizar actividades náuticas o deportivas sin autorización.

De acuerdo con el detalle entregado, las marejadas comenzarán a sentirse en el Archipiélago Juan Fernández durante la mañana del domingo 18 de enero, extendiéndose posteriormente al resto del litoral afectado.