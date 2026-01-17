SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

    De acuerdo con el detalle entregado, las marejadas comenzarán a sentirse en el Archipiélago Juan Fernández durante la mañana del domingo 18 de enero, extendiéndose posteriormente al resto del litoral afectado.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

    El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará al litoral comprendido entre Corral y Los Vilos, además del Archipiélago Juan Fernández, fenómeno que se extenderá desde el domingo 18 hasta el lunes 19 de enero.

    Según informó la Armada de Chile, las marejadas tendrán dirección suroeste, producto de la intensificación de fuertes vientos del sur en el área oceánica del centro y sur del país, lo que provocará oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección.

    El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Ignacio Ojeda Horr, explicó que el mayor desarrollo del fenómeno se registrará durante las horas de pleamar o alta marea, especialmente entre las 23:00 y 01:00 horas como marea primaria y entre las 11:00 y 13:00 horas como pleamar secundaria.

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día domingo 18 de enero, afectando desde Corral hasta Los Vilos, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández”, señaló Ojeda, precisando además que este corresponde al primer aviso de marejadas que impacta las costas continentales durante el presente año.

    La Autoridad Marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, lo que incluye evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento, y abstenerse de realizar actividades náuticas o deportivas sin autorización.

    De acuerdo con el detalle entregado, las marejadas comenzarán a sentirse en el Archipiélago Juan Fernández durante la mañana del domingo 18 de enero, extendiéndose posteriormente al resto del litoral afectado.

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández RAUL GOYCOOLEA/ATON CHILE
    Más sobre:MarejadasCorralLos VilosJuan FernándezAlertaValparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Julia Chuñil: Fiscalía confirma que trabajos en domicilio se extenderán “hasta que sea necesario”

    Autoridades destacan declaración del Río Mapocho como humedal urbano a lo largo de 16 comunas de la RM

    Entre 34 y 36°C: declaran alerta roja por calor extremo en provincia de Malleco

    Plan intensivo del municipio de Santiago reporta retiro de 1.500 rucos en dos meses

    Prisión preventiva para uno de los detenidos por femicidio de parvularia en Florida

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    2.
    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    4.
    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    5.
    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

    Emiten aviso de marejadas desde Corral hasta Los Vilos y Juan Fernández

    Cancelan alerta roja por incendio forestal en Coronel: siniestro sigue en combate en el Biobío

    Cancelan alerta roja por incendio forestal en Coronel: siniestro sigue en combate en el Biobío

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    Caso Julia Chuñil: Fiscalía confirma que trabajos en domicilio se extenderán “hasta que sea necesario”
    Chile

    Caso Julia Chuñil: Fiscalía confirma que trabajos en domicilio se extenderán “hasta que sea necesario”

    Autoridades destacan declaración del Río Mapocho como humedal urbano a lo largo de 16 comunas de la RM

    Entre 34 y 36°C: declaran alerta roja por calor extremo en provincia de Malleco

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Negocios

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana
    El Deportivo

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana

    “No me contrataron por feo”: la insólita razón que impidió la llegada de un defensor ruso a Barcelona

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Mundo

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida