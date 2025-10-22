SUSCRÍBETE
Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

El Servel dará a conocer la nómina de personas designadas y posteriormente habilitará el periodo para presentar excusas. Revisa el listado de justificaciones válidas.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
elecciones vocal de mesa referencial KARIN POZO/ATONCHILE

Este sábado se dará a conocer la información electoral para el próximo proceso de sufragios, que incluye los locales de votación y a las personas llamadas a desempeñarse como vocales de mesa.

Cabe recordar que las elecciones presidenciales y parlamentarias están programadas para el 16 de noviembre.

Vocales de mesa

Se confirmó que la nómina de vocales de mesa designados para las elecciones se podrá revisar desde el 25 de octubre en el sitio consulta.servel.cl con el RUN.

El Servicio Electoral también facilitará la información llamando al número 600 6000 166 o desde el extranjero al +56 229153265.

De acuerdo al calendario de plazos determinado para este proceso, los llamados a cumplir la labor que no puedan presentarse deben excusarse entre el 27 y el 29 de octubre.

Los motivos válidos para excusarse de ser vocal de mesa corresponden a los siguientes, según detalla la Ley 18.700:

  • Tener más de 70 años de edad.
  • Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.
  • Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.
  • Durante el periodo de embarazo.
  • Padre o madre de un menor de 2 años.
  • Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.
  • Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cada condición deberá acreditarse con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral. El listado de las mismas y su forma de contactarlas se puede revisar en este enlace.

Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.

Cabe recordar que cada persona que asiste a cumplir con la función cuenta con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $139.000 hasta $556.000 aproximadamente.

