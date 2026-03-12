Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

Este jueves es el último día en que se mantendrá habilitado el segundo periodo de postulación al FUAS 2026, que permite a los estudiantes solicitar beneficios estudiantiles para la educación superior.

El proceso asigna programas como diferentes becas y la gratuidad, mediante el llamado Formulario Único de Acreditación Socioeconómica.

Cómo postular al FUAS

La segunda etapa de postulación al FUAS se mantiene habilitada hasta el 12 de marzo en el sitio fuas.cl.

De acuerdo a lo señalado desde la Subsecretaría de Educación Superior, mientras el proceso esté abierto, es posible rectificar la información ingresada, por lo que será válido el último formulario que se envíe para postular.

Se trata de un trámite dirigido a quienes ingresaron a la educación superior este año, además de quienes ya cursaban una carrera anteriormente, pero buscan un beneficio con mayor cobertura.

Por el contrario, no deben postular quienes ya completaron el proceso en el primer periodo del año pasado, ni quienes cuentan con un beneficio que desean mantener, dado que la renovación es automática al seguir cumpliendo con los requisitos.

Cabe recordar que las fechas clave de la segunda postulación indican que la información de nivel socioeconómico se dará a conocer el 16 de abril, mientras que los resultados de asignación se publicarán el 27 de mayo.

Los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a: