Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?
El proceso se presentó como una nueva oportunidad para que los estudiantes reciban beneficios estudiantiles, luego del primer periodo del año pasado.
Este jueves es el último día en que se mantendrá habilitado el segundo periodo de postulación al FUAS 2026, que permite a los estudiantes solicitar beneficios estudiantiles para la educación superior.
El proceso asigna programas como diferentes becas y la gratuidad, mediante el llamado Formulario Único de Acreditación Socioeconómica.
Cómo postular al FUAS
La segunda etapa de postulación al FUAS se mantiene habilitada hasta el 12 de marzo en el sitio fuas.cl.
De acuerdo a lo señalado desde la Subsecretaría de Educación Superior, mientras el proceso esté abierto, es posible rectificar la información ingresada, por lo que será válido el último formulario que se envíe para postular.
Se trata de un trámite dirigido a quienes ingresaron a la educación superior este año, además de quienes ya cursaban una carrera anteriormente, pero buscan un beneficio con mayor cobertura.
Por el contrario, no deben postular quienes ya completaron el proceso en el primer periodo del año pasado, ni quienes cuentan con un beneficio que desean mantener, dado que la renovación es automática al seguir cumpliendo con los requisitos.
Cabe recordar que las fechas clave de la segunda postulación indican que la información de nivel socioeconómico se dará a conocer el 16 de abril, mientras que los resultados de asignación se publicarán el 27 de mayo.
Los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.