Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    El beneficio de entrega anual se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos y se divide a lo largo de tres fechas de pago.

    Sandar Estrella Oporto
    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente. Foto referencial de archivo

    La llegada del nuevo mes trae consigo el inicio de una segunda fecha de pago para Aporte Familiar Permanente, conocido como el ex Bono Marzo 2026.

    Según informó el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de su entrega, los depósitos comienzan durante este lunes 2 de marzo, tras la primera entrega del 16 de febrero.

    Ambos grupos corresponden a familias usuarias de Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, por lo que la fecha es asignada al momento del mes en que suelen contar con el pago de sus beneficios.

    Posteriormente, el tercer y último pago está programado para el 16 de marzo y corresponde a personas que reciben la Asignación Familiar por sus cargas.

    Pago del Bono Marzo 2026

    Se puede consultar si corresponde recibir el Bono Marzo 2026 en la página aportefamiliar.cl, mediante RUN y fecha de nacimiento.

    El pago se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos, según las siguientes fechas de pago:

    • Desde el lunes 16 de febrero pueden consultar personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben habitualmente sus beneficios del IPS en la segunda quincena del mes.
    • Desde el 2 de marzo pueden consultar las personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben habitualmente sus beneficios del IPS en la primera quincena del mes, además de pensionados con cargas familiares.
    • Desde el 16 de marzo podrán consultar las personas que reciben pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal por sus cargas.

