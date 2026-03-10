SUSCRÍBETE
    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    La información está relacionada a la primera postulación que tuvo el formulario para solicitar beneficios estudiantiles.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas. Foto referencial de archivo

    Para este martes se encuentra programada la publicación de los resultados de asignación del FUAS 2026, que indican si los postulantes podrán recibir beneficios estudiantiles para el año académico.

    La información es referente al primer periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que reunió solicitudes entre octubre y noviembre del año pasado.

    De acuerdo a los datos, los estudiantes conocerán si cuentan con becas o la gratuidad, luego de la publicación de los resultados de preselección y potenciales renovantes.

    Revisa los resultados del FUAS

    Los resultados de asignación de la primera postulación al FUAS se pueden revisar este 10 de marzo, a partir de las 13:00 horas en fuas.cl.

    Además, durante este martes también inicia el periodo de apelación, que se extenderá hasta el próximo 25 de marzo.

    Posteriormente, la publicación de los resultados se realizará durante el 27 de mayo.

    En paralelo, se mantiene activo el segundo periodo de postulación al FUAS, por lo que quienes no solicitaron beneficios estudiantiles en el primer periodo podrán sumarse al trámite hasta el 12 de marzo.

    Cabe recordar que los programas estudiantiles que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

    • Gratuidad
    • Beca Nuevo Milenio
    • Beca Bicentenario
    • Beca Juan Gómez Millas
    • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
    • Beca Excelencia Técnica
    • Beca Excelencia Académica
    • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
    • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
    • Beca de Articulación
    • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
    • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
    • Beca de Alimentación para la Educación Superior
    • Fondo Solidario de Crédito Universitario
    • Crédito con Garantía Estatal
