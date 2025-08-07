Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito por el cierre del puente Lo Saldes. Foto de archivo

El pasado lunes se anunció el cierre total del puente Lo Saldes, en el límite de Vitacura con Las Condes, motivo por el que se mantienen una serie de desvíos de tránsito en el sector.

La medida fue comunicada por parte del Ministerio de Obras Públicas, ante trabajos de reparaciones requeridos en el cruce, los que se mantendrán hasta el sábado 23 de agosto , a las 05:00 horas.

Desvíos por cierre del puente Lo Saldes

Desde TransporteInforma de la Región Metropolitana se comunicaron las rutas alternativas y desvíos de tránsito a aplicar en las próximas semanas.

Para vehículos particulares se recomiendan los siguientes trayectos:

Desde Avenida El Cerro opte por Los Conquistadores al poniente, Avenida Pedro de Valdivia al sur, Avenida Andrés Bello al oriente.

Desde Avenida Santa María opte por Avenida Pedro de Valdivia al sur y retome al oriente por Avenida Andrés Bello.

Desde Avenida Santa María opte por Puente Avenida Suecia al sur y retome al oriente por Avenida Andrés Bello.

Cierre Puente Lo Saldes

Para el transporte público, Red Movilidad informó la implementación de desvíos de tránsito hacia el oriente:

409 y 546e hacia Plaza San Enrique – Vitacura: recorrido habitual, Suecia, Andrés Bello, Costanera Sur, ramal Kennedy y retoma el recorrido habitual.

411 hacia Plaza San Enrique: recorrido habitual, Andrés Bello, Costanera Sur, ramal Kennedy y retoma el recorrido habitual.

502 y 542 hacia Cantagallo: recorrido habitual, Suecia, Andrés Bello y retoma el recorrido habitual.

Desvíos de Red Movilidad por cierre del puente Lo Saldes

