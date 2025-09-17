Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre
El servicio de transporte capitalino funcionará durante los días feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias.
Desde el Metro de Santiago se confirmó cómo será su funcionamiento para los días de Fiestas Patrias, este jueves 18 y viernes 19 de septiembre.
Cabe recordar que ambas jornadas son irrenunciables por ser la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Horario del Metro el 18 y 19
El Metro de Santiago confirmó que funcionará de 7:30 a 23:00 horas durante el jueves 18 y viernes 19 de septiembre.
Recorridos de buses
Por parte del transporte público de buses, Red Movilidad informó sobre la implementación de servicios especiales y un aumento en la oferta de recorridos hacia puntos estratégicos de la capital.
La medida aplica a viajes de micros desde el 17 al 21 de septiembre, con horario de 18:00 a 05:30 horas.
Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:
- B24 por Fonda Familiar en Renca.
- 322 por fonda Doña Florinda en La Florida
- 117 por Yein Fonda en Huechuraba
- D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina
Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:
- Gran Avenida – San Diego: 201
- Recoleta – Santa Rosa: 203
- Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n
- Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507
- Av. La Florida: 114
- Av. Pedro de Valdivia: 103, 117
- Av. Independencia: 308
- San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426
- Caletera Ruta 5: 302, 302n
- Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119
Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:
- 210x: Parque O’Higgins a Puente Alto
- 307x: Parque O’Higgins a Quilicura
- 401x: Parque O’Higgins a Maipú
- 105x: Parque O’Higgins a Renca
- 506x: Estadio Nacional a Peñalolén
- 516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur
- 114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto
En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos:
- 210: La Florida, Puente Alto
- 401: Maipú, Providencia, Las Condes
- 120: Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, vía General Velásquez.
