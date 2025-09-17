Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre. Foto referencial de archivo

Desde el Metro de Santiago se confirmó cómo será su funcionamiento para los días de Fiestas Patrias, este jueves 18 y viernes 19 de septiembre.

Cabe recordar que ambas jornadas son irrenunciables por ser la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Horario del Metro el 18 y 19

El Metro de Santiago confirmó que funcionará de 7:30 a 23:00 horas durante el jueves 18 y viernes 19 de septiembre.

Con cueca y con buen ritmo,

te contamos la canción:

18 y 19 en Metro,

de 7:30 a 23:00 es la operación.



Uyuiiiiii! 🇨🇱 pic.twitter.com/YbreiO2rci — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 17, 2025

Recorridos de buses

Por parte del transporte público de buses, Red Movilidad informó sobre la implementación de servicios especiales y un aumento en la oferta de recorridos hacia puntos estratégicos de la capital.

La medida aplica a viajes de micros desde el 17 al 21 de septiembre, con horario de 18:00 a 05:30 horas.

Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:

B24 por Fonda Familiar en Renca.

322 por fonda Doña Florinda en La Florida

117 por Yein Fonda en Huechuraba

D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina

Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:

Gran Avenida – San Diego: 201

Recoleta – Santa Rosa: 203

Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n

Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507

Av. La Florida: 114

Av. Pedro de Valdivia: 103, 117

Av. Independencia: 308

San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426

Caletera Ruta 5: 302, 302n

Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119

Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:

210x: Parque O’Higgins a Puente Alto

307x: Parque O’Higgins a Quilicura

401x: Parque O’Higgins a Maipú

105x: Parque O’Higgins a Renca

506x: Estadio Nacional a Peñalolén

516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur

114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto

En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos: