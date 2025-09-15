Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias
Red Movilidad informó sobre los servicios especiales que operarán en la Región Metropolitana con horario extendido.
El transporte público de la Región Metropolitana cuenta con una operación especial para las Fiestas Patrias, donde se amplía la oferta de viajes hacia puntos estratégicos durante los próximos días.
Funcionarán servicios especiales de buses y se aumentará la oferta de recorridos en avenidas principales, áreas cercanas a las fondas y terminales de buses capitalinos, según informó Red Movilidad.
Recorridos de buses para Fiestas Patrias
La oferta de buses aumentará desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, con horario desde las 18:00 a las 05:30 horas.
Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:
- B24 por Fonda Familiar en Renca.
- 322 por fonda Doña Florinda en La Florida
- 117 por Yein Fonda en Huechuraba
- D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina
Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:
- Gran Avenida – San Diego: 201
- Recoleta – Santa Rosa: 203
- Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n
- Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507
- Av. La Florida: 114
- Av. Pedro de Valdivia: 103, 117
- Av. Independencia: 308
- San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426
- Caletera Ruta 5: 302, 302n
- Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119
Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:
- 210x: Parque O’Higgins a Puente Alto
- 307x: Parque O’Higgins a Quilicura
- 401x: Parque O’Higgins a Maipú
- 105x: Parque O’Higgins a Renca
- 506x: Estadio Nacional a Peñalolén
- 516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur
- 114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto
En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos:
- 210: La Florida, Puente Alto
- 401: Maipú, Providencia, Las Condes
- 120: Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, vía General Velásquez.
