Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo Aton

El transporte público de la Región Metropolitana cuenta con una operación especial para las Fiestas Patrias, donde se amplía la oferta de viajes hacia puntos estratégicos durante los próximos días.

Funcionarán servicios especiales de buses y se aumentará la oferta de recorridos en avenidas principales, áreas cercanas a las fondas y terminales de buses capitalinos, según informó Red Movilidad.

Recorridos de buses para Fiestas Patrias

La oferta de buses aumentará desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, con horario desde las 18:00 a las 05:30 horas .

Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:

B24 por Fonda Familiar en Renca.

322 por fonda Doña Florinda en La Florida

117 por Yein Fonda en Huechuraba

D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina

Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:

Gran Avenida – San Diego: 201

Recoleta – Santa Rosa: 203

Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n

Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507

Av. La Florida: 114

Av. Pedro de Valdivia: 103, 117

Av. Independencia: 308

San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426

Caletera Ruta 5: 302, 302n

Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119

Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:

210x: Parque O’Higgins a Puente Alto

307x: Parque O’Higgins a Quilicura

401x: Parque O’Higgins a Maipú

105x: Parque O’Higgins a Renca

506x: Estadio Nacional a Peñalolén

516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur

114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto

En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos: