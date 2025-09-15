SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Red Movilidad informó sobre los servicios especiales que operarán en la Región Metropolitana con horario extendido.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo Aton

El transporte público de la Región Metropolitana cuenta con una operación especial para las Fiestas Patrias, donde se amplía la oferta de viajes hacia puntos estratégicos durante los próximos días.

Funcionarán servicios especiales de buses y se aumentará la oferta de recorridos en avenidas principales, áreas cercanas a las fondas y terminales de buses capitalinos, según informó Red Movilidad.

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias. foto referencial Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Recorridos de buses para Fiestas Patrias

La oferta de buses aumentará desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre, con horario desde las 18:00 a las 05:30 horas.

Los servicios habituales reforzados en torno a las fondas son:

  • B24 por Fonda Familiar en Renca.
  • 322 por fonda Doña Florinda en La Florida
  • 117 por Yein Fonda en Huechuraba
  • D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina

Los servicios habituales reforzados en puntos principales corresponden a:

  • Gran Avenida – San Diego: 201
  • Recoleta – Santa Rosa: 203
  • Vicuña Mackenna – Alameda: 210, F30n
  • Av. Matta – Av. Grecia: 506, 507
  • Av. La Florida: 114
  • Av. Pedro de Valdivia: 103, 117
  • Av. Independencia: 308
  • San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes: 426
  • Caletera Ruta 5: 302, 302n
  • Clotario Blest (Lo Espejo – PAC): 119

Junto con lo anterior, se anunciaron los siguientes servicios especiales creados para las fondas del Parque O’Higgins y Estadio Nacional:

  • 210x: Parque O’Higgins a Puente Alto
  • 307x: Parque O’Higgins a Quilicura
  • 401x: Parque O’Higgins a Maipú
  • 105x: Parque O’Higgins a Renca
  • 506x: Estadio Nacional a Peñalolén
  • 516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur
  • 114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto

En torno a terminales de buses también se informó del refuerzo de los recorridos:

  • 210: La Florida, Puente Alto
  • 401: Maipú, Providencia, Las Condes
  • 120: Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, vía General Velásquez.

Lee también:

Más sobre:Fiestas PatriasTransporte públicoBusesMicrosRed MovilidadSantiagoRegión MetropolitanaRM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ante discrepancias en el PC por el caso de Jadue: Kaiser asegura que si Jara gana, “gobierna Carmona”

Hamas recuerda que Netanyahu es el “responsable del destino que aguarda a los rehenes” en Gaza

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Los Cafres relanzan en vinilo doble su álbum debut “Frecuencia Cafre”

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Un clásico: UB40 alista su regreso a Chile

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ante discrepancias en el PC por el caso de Jadue: Kaiser asegura que si Jara gana, “gobierna Carmona”
Chile

Ante discrepancias en el PC por el caso de Jadue: Kaiser asegura que si Jara gana, “gobierna Carmona”

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Ejecutivo propone a Marcia Scantlebury como reemplazo de Delpiano para directorio de TVN

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región
Negocios

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Ingevec emite bonos por casi US$54 millones para financiar proyectos de viviendas

Qué ciudad del país es más conveniente para arrendar un departamento en estas Fiestas Patrias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Presidente del Betis rompe el silencio y aborda la continuidad de Manuel Pellegrini en España
El Deportivo

Presidente del Betis rompe el silencio y aborda la continuidad de Manuel Pellegrini en España

“Infiltrados que destruyen a nuestro rival”: director de la U expone a tres jugadores de Colo Colo e indigna al Sifup

Pablo Lemoine anticipa el repechaje entre los Cóndores y Samoa: “Hay que aprovechar que vienen con bastante desgaste”

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)
Cultura y entretención

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Los Cafres relanzan en vinilo doble su álbum debut “Frecuencia Cafre”

Un clásico: UB40 alista su regreso a Chile

Hamas recuerda que Netanyahu es el “responsable del destino que aguarda a los rehenes” en Gaza
Mundo

Hamas recuerda que Netanyahu es el “responsable del destino que aguarda a los rehenes” en Gaza

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté