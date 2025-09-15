¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
A solo días de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, el pronóstico adelantó cómo podría estar el tiempo durante ambos días feriados. ¿Habrá lluvia, o hará calor?
Faltan solo días para las ansiadas Fiestas Patrias: muchos chilenos podrán descansar y celebrar los festivos este jueves 18 y viernes 19. Ya sea en fondas o en casa, el pronóstico del tiempo podría determinar la forma en que se llevarán a cabo estos feriados.
Al menos esta semana, Santiago comenzará con mucho calor: de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este lunes la máxima será de 26 °C.
El martes 16, el termómetro llegará hasta los 27 °C. Y aunque parece un escenario esperanzador para que el tiempo durante las celebraciones se mantenga estable y caluroso, el pronóstico adelanta un cambio abrupto.
¿Cómo estará el tiempo en Fiestas Patrias?
¿Caerá lluvia en las Fiestas Patrias de Santiago?
Un sistema frontal llegará a Chile la noche previa a las Fiestas Patrias. Sus mayores efectos se sentirán en el sur del país, como en las regiones de Aysén, La Araucanía y Los Lagos.
No obstante, es poco probable que se desplace hacia la zona central y, por tanto, que llegue a la Región Metropolitana. De esta manera, no se esperan lluvias durante las celebraciones en la capital.
Y aunque los días anteriores a los feriados hará mucho calor en Santiago, el miércoles 17 las temperaturas comenzarán a descender: según la DMC, el jueves 18 la máxima será 22 °C y el viernes 19, 21 °C.
Es decir, durante las Fiestas Patrias en Santiago, el tiempo estará estable, no tan caluroso, con máximas que rondarán los 22 °C. El cielo durante ambos días podría variar entre nublado y nubosidad parcial. Así que se tratará de días más frescos, pero aún así primaverales.
Lo Último
Lo más leído
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.