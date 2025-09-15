¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos. Foto: ATON.

Faltan solo días para las ansiadas Fiestas Patrias: muchos chilenos podrán descansar y celebrar los festivos este jueves 18 y viernes 19. Ya sea en fondas o en casa, el pronóstico del tiempo podría determinar la forma en que se llevarán a cabo estos feriados.

Al menos esta semana, Santiago comenzará con mucho calor: de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este lunes la máxima será de 26 °C.

El martes 16, el termómetro llegará hasta los 27 °C. Y aunque parece un escenario esperanzador para que el tiempo durante las celebraciones se mantenga estable y caluroso, el pronóstico adelanta un cambio abrupto.

¿Cómo estará el tiempo en Fiestas Patrias?

¿Caerá lluvia en las Fiestas Patrias de Santiago?

Un sistema frontal llegará a Chile la noche previa a las Fiestas Patrias. Sus mayores efectos se sentirán en el sur del país, como en las regiones de Aysén, La Araucanía y Los Lagos.

No obstante, es poco probable que se desplace hacia la zona central y, por tanto, que llegue a la Región Metropolitana. De esta manera, no se esperan lluvias durante las celebraciones en la capital.

Y aunque los días anteriores a los feriados hará mucho calor en Santiago, el miércoles 17 las temperaturas comenzarán a descender: según la DMC, el jueves 18 la máxima será 22 °C y el viernes 19, 21 °C.