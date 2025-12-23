SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Los centros comerciales informaron cómo será su atención en los próximos días.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad. Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Llega la celebración de Navidad, donde resulta fundamental organizar la jornada de compras en el comercio, motivo por el que desde Cenco Malls se informaron sus horarios de los próximos días.

    El conjunto de centros comerciales contará con horario extendido durante este martes, 23 de diciembre, para recibir al público.

    En tanto, el miércoles 24 de diciembre habrá cierre anticipado del comercio, ante la próxima jornada de feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre.

    Horario de Cenco Malls por Navidad

    Durante el martes 23 de diciembre las tiendas y módulos atienden hasta las 21:30 horas, los locales tras las cajas Jumbo funcionan hasta las 21:00 horas y el patio de comidas hasta las 22:00 horas.

    El miércoles 24 las tiendas y módulos atenderán de 9:00 a 19:00 horas, los locales tras las cajas Jumbo funcionarán de 8:00 a 18:30 horas y el patio de comidas desde las 9:00 a las 19:00 horas.

    El jueves 25 de diciembre estará cerrado.

    Cómo funciona el comercio por Navidad

    Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.

    El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.

    En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.

    • Clubes
    • Restaurantes
    • Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
    • Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
    • Casinos y otros lugares de juego autorizados
    • Bencineras
    • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
    • Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
    • Locales atendidos por su propio dueño

    Más sobre:ComercioNavidadHorarioHorariosMallsCenco MallsCencoMartesMiércoles23 de diciembre24 de diciembreTiendasSupermercadosHorario Cenco MallsCenco Malls HorarioCostaneraAlto Las Condes

