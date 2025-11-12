¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones? Foto referencial de archivo

Para este domingo 16 de noviembre se encuentran programadas las elecciones presidenciales y parlamentarias, jornada en la que suelen presentarse dudas como la aplicación de la llamada Ley Seca.

Se trata de una instancia con voto obligatorio para los chilenos habilitados para sufragar por el Servel.

¿Hay Ley Seca en las elecciones?

Para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este fin de semana no habrá Ley Seca .

Lo anterior es de esta manera porque la normativa que prohibía la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada de votaciones fue derogada en agosto 2024.

El cambio fue parte de la N° 21.693, que reformó la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Al respecto, se permitirá la venta de este tipo de productos a excepción que una ordenanza municipal establezca una restricción local.

¿Cómo funcionará el comercio?

La jornada del 16 de noviembre está catalogada como feriado legal obligatorio para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración.

Los recintos mencionados deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, es decir, entre las 21:00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre, según detalló la Dirección del Trabajo.

Por el contrario, el resto del comercio, como supermercados, tiendas o locales independientes podrán operar con normalidad.