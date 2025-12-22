Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad. Foto referencial Facebook

Se acerca la Navidad, donde el comercio presenta importantes cambios en su funcionamiento, motivo por el que Santa Isabel informó de su horario especial previo a la celebración.

Lo anterior se enmarca en el aumento de clientes que concurren a realizar sus últimas compras antes de los festejos, quienes deben considerar un cierre anticipado para la jornada del miércoles 24 de diciembre.

Cabe recordar que para este año el feriado irrenunciable cae el jueves 25 de diciembre, día en que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con contadas excepciones.

Horario de supermercados Santa Isabel

A través de redes sociales, la cadena Santa Isabel informó del siguiente horario especial

El miércoles 24 de diciembre todos los locales cierran a las 18:30 horas

El jueves 25 de diciembre todos los locales cerrados

Cómo funciona el comercio por Navidad

Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.

El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.

En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.