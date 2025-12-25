Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

Debido a la evolución del incendio forestal en la comuna de Maule, durante la tarde de este jueves el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector Loteo San Francisco.

En la zona se activó la mensajería SAE, solicitando a los habitantes dejar el lugar. Además, los instaron a actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta desplegados.

📌Pamela Tapia, Jefa de la Unidad Nacional de Alerta Temprana, entrega información por evacuacion enRegión del Maule. pic.twitter.com/avEGh4u6NG — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

La petición de evacuación ocurre justo en una jornada marcada por los combates a incendios forestales en la Región del Maule.

Hasta las 12.00 horas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) había reportado al menos 1.127 hectáreas afectadas por el siniestro denominado “Cerro Maule”.

El incendio forestal ha motivado el despliegue de cinco brigadas, nueve técnicos, un puesto de mando, cinco máquinas pesadas, seis aviones cisterna, dos helicópteros, un avión de coordinación y dos Brife.

Junto con ello, en la comuna se mantiene la alerta roja comunal.

