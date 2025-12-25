SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    La petición se da en medio de una jornada de combate a siniestros en la Región del Maule.

    Por 
    Sebastián Yeza
    JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    Debido a la evolución del incendio forestal en la comuna de Maule, durante la tarde de este jueves el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector Loteo San Francisco.

    En la zona se activó la mensajería SAE, solicitando a los habitantes dejar el lugar. Además, los instaron a actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta desplegados.

    La petición de evacuación ocurre justo en una jornada marcada por los combates a incendios forestales en la Región del Maule.

    Hasta las 12.00 horas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) había reportado al menos 1.127 hectáreas afectadas por el siniestro denominado “Cerro Maule”.

    El incendio forestal ha motivado el despliegue de cinco brigadas, nueve técnicos, un puesto de mando, cinco máquinas pesadas, seis aviones cisterna, dos helicópteros, un avión de coordinación y dos Brife.

    Junto con ello, en la comuna se mantiene la alerta roja comunal.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

