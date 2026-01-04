SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    La emergencia motivó la activación de la mensajería SAE para reforzar el llamado a evacuar.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial. Municipalidad de Monte Patria

    Debido al desarrollo de un incendio forestal en Puerto Montt, Senapred solicitó la evacuación del sector de Panitao Bajo, en la Región de Los Lagos.

    Por la emergencia, el organismo activó la mensajería SAE, para reforzar la evacuación en terreno por parte de organismos técnicos.

    En esa línea, se solicitó actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta, dispuestos en la zona sur de la comuna.

    Desde la Municipalidad de Puerto Montt señalaron a La Tercera que el siniestro habría iniciado, aparentemente, por el roce de árboles con cables de mediana tensión.

    Por lo anterior se constituyeron en el lugar personal de Bomberos y la empresa distribuidora eléctrica Saesa. Adicionalmente, se contabiliza el despliegue de un técnico, dos brigadas y un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

    Desde el organismo precisaron que la incipiente emergencia ha afectado una superficie preliminar de al menos 0,01 hectáreas. Sin embargo, se apuntó que en la zona se dispuso de una alerta roja.

    Más sobre:Incendio forestalPuerto MonttPanitao BajoRegión de Los LagosSenapredMensajería SAE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

    Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

    Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela

    Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo
    Chile

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela

    Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County
    El Deportivo

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County

    Manuel Pellegrini tras la dura goleada del Real Madrid sobre el Betis: “Me da mucha bronca”

    En vivo: Manchester City quiere seguir en la lucha por el liderato contra Chelsea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela
    Mundo

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

    Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso