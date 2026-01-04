Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

Debido al desarrollo de un incendio forestal en Puerto Montt, Senapred solicitó la evacuación del sector de Panitao Bajo, en la Región de Los Lagos.

Por la emergencia, el organismo activó la mensajería SAE, para reforzar la evacuación en terreno por parte de organismos técnicos.

En esa línea, se solicitó actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta, dispuestos en la zona sur de la comuna.

Desde la Municipalidad de Puerto Montt señalaron a La Tercera que el siniestro habría iniciado, aparentemente, por el roce de árboles con cables de mediana tensión .

Por lo anterior se constituyeron en el lugar personal de Bomberos y la empresa distribuidora eléctrica Saesa. Adicionalmente, se contabiliza el despliegue de un técnico, dos brigadas y un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).