Iron Maiden en Chile: revisa los precios y cuándo es la venta de entradas

El próximo año recibirá el reencuentro de Iron Maiden con sus fanáticos en Chile, con el regreso de la banda a suelo nacional en el marco de The Future Past Tour, la gira que lleva a la Doncella de Hierro alrededor del mundo.

El anuncio configura una nueva cita de la leyenda del heavy metal con nuestro país, que se suma a su reciente visita en 2019, que agotó las entradas a seis meses de la presentación del entonces Legacy Of The Beast World Tour.

Ante la reciente noticia, el bajista Steve Harris comentó: “Estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más!”

“En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos en 2024″, adelantó.

¿Cuándo es el concierto de Iron Maiden en Chile?

El próximo concierto de Iron Maiden en Chile fue anunciado para el miércoles 27 de noviembre de 2024. Si bien quedan varios meses para el show, se aproxima la venta de entradas.

Dicho espectáculo tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago, reciento que vuelve a recibir al conjunto tras cuatro fechas anteriores.

Iron Maiden en Chile 2024. Foto: DG Medios.

Venta de entradas para Iron Maiden en Chile

La preventa para el concierto de Iron Maiden en Chile comienza el martes 31 de octubre a las 12:00 horas, y se realiza a través de Ticketmaster.

La instancia está dirigida a clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia, quienes tendrán un 20% de descuento.

Por su parte, la venta general de entradas empieza el jueves 2 de noviembre, a las 12:01 horas, en el mismo sitio web.

Los precios informados en la página de la boletería, incluyendo cargo por servicio, son los siguientes: