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    Tribunal establece las penas máximas para los culpables del robo con homicidio a ciudadano francés en Chicureo

    Fueron cinco los delincuentes procesados por este caso, cuatro de ellos eran menores de edad al momento del ataque. El adulto recibió la pena de presidio perpetuo simple.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina dio conocer la sentencia contra los culpables del asesinato del ciudadano francés Dimitri Weiler, quien falleció en febrero de 2025 tras sufrir un robo en su vivienda, donde fue apuñalado en múltiples ocasiones por los asaltantes.

    El Tribunal sentenció a los cinco detenidos quienes fueron formalizados por los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves en contra de la cónyuge de la víctima fatal.

    Los culpables son cuatro adolescentes de iniciales V.C.CH., B.R.G., S.B.G., L.B.F., además de un adulto: S.B.L.

    Respecto a las condenas, el fiscal jefe Gonzalo Álvarez de la Fiscalía Centro Norte, explicó que el adulto recibió la pena de presidio perpetuo simple y a los adolescentes se le “establecieron las penas máximas considerando los rangos etarios de cada uno de ellos”.

    En detalle, un adolescente cometió el crimen siendo menor de 16 años, por lo que recibió la pena máxima es 5 años de internación en un régimen cerrado.

    En tanto, la edad de los otros tres jóvenes oscilaba entre los 16 y 17 años al momento del delito, por lo que recibieron la sanción de 10 años de internación en un régimen cerrado.

    El fiscal valoró la resolución del Tribunal de adherir a la tesis del Ministerio Público “en orden a establecer como autores directos a los cinco acusados respecto al delito en su totalidad”.

    “Esto es el robo calificado con el homicidio en un caso del señor Dimitri Weiler y las lesiones graves ocasionadas a su cónyuge", sostuvo.

    El crimen

    Los hechos se remontan al 28 de febrero de 2025. Esa madrugada, cerca de las 3:00 horas los delincuentes ingresaron al domicilio de Dimitri Weiler, ubicado en el sector de Chicureo.

    En la vivienda, el francés se encontraba durmiendo junto a su familia, compuesta por su esposa, sus dos hijos menores de edad y una asesora del hogar.

    Los sujetos irrumpieron en el hogar armados. Una vez dentro de la propiedad, golpearon a la cónyuge de Weiler y luego la maniataron con amarras plásticas. Tras ello, se abalanzaron sobre el francés, quien se habría resistido al ataque.

    Los delincuentes le propiciaron múltiples puñaladas. Posteriormente sustrajeron distintas especies de la casa y escaparon en automóviles de las víctimas. Esa misma jornada los sujetos fueron capturados por Carabineros.

    Más sobre:Dimitri WeilerCrimenChicureoColinaPolicialRoboHomicidio

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