Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 19 de agosto:

Colina: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Quilicura: desde las 10:00 a las 13:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: sector de Cam. La Fuente entre 10:00 y 17:00 horas y sector de San Ramón de 10.30 a 16:30 horas

Las Condes: sector de Fray Luis de León de 15:30 a 15:30 horas; sector de Fray Fernando entre 14:00 y 15:00 horas y sector de Cam. La Viña entre 11:30 y 12:30 horas.

Providencia: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Ñuñoa: desde las 14:30 a las 17:30 horas

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 13:30 horas

Ñuñoa: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Macul: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Cerro Navia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horasCerrillos: desde las 11:30 a las 17:30 horas

La Florida: desde las 9:30 a las 16:30 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 10:30 a las 17:30 horas horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: