Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 12 de agosto:

Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Las Condes: primer sector con corte desde las 14:00 a las 15:00 horas

Las Condes: segundo sector con corte de 09:30 a 10:30 horas

Las Condes: tercer sector entre 11:30 y 12:30 horas

Las Condes: cuarto sector entre 10:30 y 16:30 horas y quinto sector de 15:30 a 16:30 horas

Las Condes: sexto sector de 10:30 a las 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 11:00 a las 17:00 horas en el primer sector y de 9:30 a 15:30 horas en el segundo

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas en ambos sectores

Maipú: desde las 09:30 a las 15:0 horas en el primer sector y de 11:00 a 17:00 horas en el sector pequeño

La Florida: primer sector desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: sector de la izquierda de 09:00 a 12:00 horas y sector de la derecha entre 13:30 a 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: