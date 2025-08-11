SUSCRÍBETE
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 12 de agosto:

  • Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Vitacura: desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • Las Condes: primer sector con corte desde las 14:00 a las 15:00 horas
  • Las Condes: segundo sector con corte de 09:30 a 10:30 horas
  • Las Condes: tercer sector entre 11:30 y 12:30 horas
  • Las Condes: cuarto sector entre 10:30 y 16:30 horas y quinto sector de 15:30 a 16:30 horas
  • Las Condes: sexto sector de 10:30 a las 16:30 horas
  • Ñuñoa: desde las 11:00 a las 17:00 horas en el primer sector y de 9:30 a 15:30 horas en el segundo
  • La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Peñalolén: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas en ambos sectores
  • Maipú: desde las 09:30 a las 15:0 horas en el primer sector y de 11:00 a 17:00 horas en el sector pequeño
  • La Florida: primer sector desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • La Florida: sector de la izquierda de 09:00 a 12:00 horas y sector de la derecha entre 13:30 a 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

  • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
  • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
  • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
  • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
