Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

Las comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua que afectan a sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para este jueves, 26 de marzo:

Ñuñoa: corte programado por modificación de matriz desde las 15:00 horas del jueves 26, con reposición estimada a las 01:00 horas del viernes 27.

Ñuñoa: corte de emergencia con horario de reposición estimado para las 16:00 horas del jueves 26.

La Florida: corte programado por cambio de válvula desde las 15:00 horas del jueves 26, con horario de reposición estimado a las 21:00 horas.

San Miguel: corte programado por conexión de redes desde las 15:30 horas del jueves 26, con horario de reposición estimado a las 02:30 horas del viernes 27.

Padre Hurtado: corte programado por cambio de válvula con horario de reposición estimado a las 12:00 horas del jueves 26.

San Bernardo: corte de emergencia por falla de matriz, con horario de reposición estimado a las 14:20 horas del jueves 26.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.