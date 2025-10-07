SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este miércoles

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles, 8 de octubre:

  • Lo Barnechea: desde las 9:30 a las 10:30 horas
  • Lo Barnechea: desde las 11:30 a las 12:30 horas
  • Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas
  • Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas
  • Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Providencia: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Providencia: desde las 9:30 a las 11:30 horas en ambos sectores
  • Independencia: desde las 14:00 a las 15:00 horas
  • Santiago: desde las 9:30 a las 10:30 horas
  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Cerrillos: desde las 10:30 a las 16:30 horas
  • Lampa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

  • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
  • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
  • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
  • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

Diputados oficialistas ingresan acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa

Chevesich exige “reciprocidad” en el respeto entre poderes ante acusación constitucional de diputados contra Ulloa

PDI y ECOH detienen a tres personas por secuestros: dos de ellos están vinculados a Los Mapaches del Tren de Aragua

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

“Un poco de vergüenza”: Kaiser acusa a Kast de copiarle propuesta de auditoría externa al gobierno
Chile

“Un poco de vergüenza”: Kaiser acusa a Kast de copiarle propuesta de auditoría externa al gobierno

Anuncian simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay: abarcará dos comunas

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo
Negocios

Feriado bancario: senadores de la Comisión de Hacienda aprueban propuesta del gobierno para reponerlo

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México
El Deportivo

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México

Del retiro a una medalla de plata en el Mundial de Halterofilia: Arley Méndez renace con una gran actuación en Noruega

España derriba a Ucrania con la mínima diferencia y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico
Mundo

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?