Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este miércoles

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles, 8 de octubre:

Lo Barnechea: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Lo Barnechea: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Providencia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Providencia: desde las 9:30 a las 11:30 horas en ambos sectores

Independencia: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Santiago: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Cerrillos: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Lampa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: