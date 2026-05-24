SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Lo que tienes que saber: Domingo 24 de mayo

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast rompió esta semana un récord de los que no son para felicitarse: es el mandatario que realizó el ajuste de gabinete más pronto desde el retorno a la democracia. El diseño de gobierno por el que apostó al instalarse en La Moneda duró apenas 69 días.

    Peor aún, las debilidades que obligaron a la reestructuración se dieron en los que se suponía -ya que de eso se ufanan en privado- eran los pilares de su modelo, como son las comunicaciones y la seguridad.

    Ambas hoy exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert simplemente no estuvieron a la altura de sus desafíos.

    La decisión de Kast -que sorprendió por lo severa- generó un nuevo balance en el poder de La Moneda, en el que a primera vista aparece como ganador el nuevo biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, y el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, como un inesperado jugador de la primera línea.

    El inevitable sabor de derrota del primer cambio de gabinete opacó la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de la megarreforma impulsada por Kast.

    El triunfo fue del gobierno, qué duda cabe: avanzó velozmente en conseguir respaldo al corazón de la iniciativa, a saber la rebaja de impuestos a las empresas de 27% a un 23%; la reintegración (que permite a los dueños de las empresas descontar de sus impuestos personales lo que pagan sus sociedades), y la invariabilidad tributaria de 25 años a nuevos inversionistas.

    Pero el precio no fue bajo, ya que debió sellar un acuerdo con el Partido de la Gente que fortaleció a Franco Parisi y en la oposición hubo varios heridos por la aplanadora legislativa.

    La oposición deberá sacar conclusiones de la victoria oficialista a la que se enfrentaron sin propuesta alternativa y con una táctica obstruccionista que develó no sólo sus debilidades como sector, sino también que la derrota ante Kast les sigue penando.

    El bloqueo que afecta a Bolivia a raíz de las protestas y obstrucción de rutas iniciadas hace tres semanas amenaza al gobierno de Rodrigo Paz Zamora y activó la entrega humanitaria de países vecinos, incluido Chile. Desde el gobierno de Donald Trump el mensaje ha sido categórico: Washington no permitirá que su par boliviano sea derrocado. Todo lo contrario de la presión que está ejerciendo sobre Cuba, que dio un nuevo paso con la presentación de una acusación formal contra su expresidente Raúl Castro, a quien se señala como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996.

    Veamos cómo decanta todo.

    Buena semana.

    Más sobre:José Antonio KastMara SediniTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    La megarreforma entra a la sala de cirugías del Senado

    El millonario negocio de Panini, la firma tras los álbumes del Mundial hasta 2030

    El atormentado fin de ciclo de Máximo Pacheco en Codelco

    Los negocios de Henrik von Appen

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 24 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 24 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League

    Lo que tienes que saber: Domingo 24 de mayo

    Lo que tienes que saber: Domingo 24 de mayo

    Temblor hoy, domingo 24 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 24 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League

    Eugenio Tironi: “La oposición debe salir de la mera condición de oposición y entrar a lidiar en un debate mucho más de fondo”

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas
    Negocios

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas

    La megarreforma entra a la sala de cirugías del Senado

    El millonario negocio de Panini, la firma tras los álbumes del Mundial hasta 2030

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio
    Tendencias

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios
    El Deportivo

    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios

    Seis Premier League, una Champions y millones en fichajes: la década dorada que deja Pep Guardiola en Manchester City

    Colo Colo desembarca por primera vez en el Claro Arena con la UC mirando de reojo hacia La Bombonera

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    No somos nada

    Historias de fantasmas: el crudo y conmovedor testimonio de Siri Hustvedt sobre el adiós a Paul Auster

    Violencia, disputa institucional y la derecha dividida: El tenso escenario a una semana de las elecciones en Colombia
    Mundo

    Violencia, disputa institucional y la derecha dividida: El tenso escenario a una semana de las elecciones en Colombia

    Entre 30 y 40 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

    China envía por un año a astronauta a su estación espacial con la vista puesta en el alunizaje de 2030

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear