SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Lo que tienes que saber: Domingo 5 de octubre

Gloria FaúndezPor 
Gloria Faúndez

El Presidente Gabriel Boric pateó el avispero electoral. Lo hizo durante la presentación del Presupuesto 2026 -en plena cadena nacional-, aludiendo indirectamente al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y su política de recortes fiscales. La réplica -por cierto- no se hizo esperar. Kast acusó “cobardía” y “corrupción” en la maniobra del Mandatario -que insinuó que se suprimirían beneficios- y se abrió un debate respecto del intervencionismo político del gobierno en época de campaña.

Los ecos de la embestida de Boric perdurarán en el tiempo y dejan en la nebulosa si La Moneda calibró el efecto que podía tener en la candidatura de la carta oficialista, Jeannette Jara, a quien el calificativo de continuista no parece favorecerle, o sólo privilegió su propio protagonismo en la contienda electoral.

El debate -más profundo- apunta a si el Presidente abusó de su vitrina, frente a lo cual habría que hacer un sano ejercicio de honestidad intelectual: ¿Cómo habría reaccionado el hoy oficialismo y el mismo Boric si -por ejemplo- el Presidente Sebastián Piñera hubiese hecho esa intervención? Respóndase usted mismo.

El Presupuesto 2026 será campo de batalla en las próximas semanas. Las proyecciones de ingresos, gastos acotados y los fondos de libre disposición al nuevo gobierno prometen ser los puntos controvertidos de un debate en el que La Moneda anunció una expansión del gasto de 1,7% para el próximo año. Será también -por cierto- la prueba de fuego para el debut del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en estas lides.

La carrera presidencial no se detiene. El descuelgue del gobernador de Arica, Diego Paco (RN), en favor de la carta republicana golpeó a la candidatura de Evelyn Matthei; Jara sigue intentando gestionar los cuestionamientos frente a su programa de gobierno; Kast administra la exposición pública y se ausenta de programas de TV, y el resto sigue en sus apuestas.

¿Noticias buenas para el Medio Oriente? Sí, otra vez Donald Trump. El Presidente de EE.UU. lanzó un plan de paz para Gaza, ya convertida en un infierno. A casi dos años del brutal ataque en territorio de Israel, la propuesta contempla el regreso de los rehenes restantes, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino. Se activa una esperanzadora cuenta regresiva, toda vez que Israel y Hamás -con condiciones- parecen allanarse a un acuerdo.

Más sobre:ServiciosColumnaGloria Faúndez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El centenario que preocupa a Perú

Ori Goldberg, analista israelí: “El plan de Trump para Gaza es malo para todos los implicados, incluyendo a Israel”

Franco Parisi y la segunda vuelta: “No quiero dar la sensación de que ando con un saco de votos”

Jeannette Jara en libro biográfico: “El duelo es algo muy fuerte. Te toma y no te abandona. Y ese sentimiento me acompañó por años”

Nicolás Grau: “En vez de responder con violencia es mejor que (Kast) aclare de dónde va a recortar los US$6.000 millones”

Isidro Solís, el férreo aliado concertacionista de Matthei

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
FBI desmantela presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

FBI desmantela presunta red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Lo que tienes que saber: Domingo 5 de octubre
Chile

Lo que tienes que saber: Domingo 5 de octubre

El centenario que preocupa a Perú

Franco Parisi y la segunda vuelta: “No quiero dar la sensación de que ando con un saco de votos”

Nicolás Grau: “En vez de responder con violencia es mejor que (Kast) aclare de dónde va a recortar los US$6.000 millones”
Negocios

Nicolás Grau: “En vez de responder con violencia es mejor que (Kast) aclare de dónde va a recortar los US$6.000 millones”

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores
El Deportivo

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores

El día en que Alexis Sánchez estuvo a un paso de volver al Barcelona

Las otras métricas de la Roja Sub 20 que complican a Nicolás Córdova en el Mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Ori Goldberg, analista israelí: “El plan de Trump para Gaza es malo para todos los implicados, incluyendo a Israel”
Mundo

Ori Goldberg, analista israelí: “El plan de Trump para Gaza es malo para todos los implicados, incluyendo a Israel”

Brasil investiga al menos otras 13 muertes por consumo de alcohol adulterado tras un repunte de casos

Ordenan liberar a hombre detenido por ICE que estuvo 37 días esposado y con una pierna fracturada en hospital de EE.UU.

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia