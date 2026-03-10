Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

Los cortes y desvíos de tránsito en la RM por el cambio de mando para este martes, miércoles y jueves. Foto referencial de archivo

Comienzan a implementarse una serie de desvíos y cortes de tránsito en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso, ante los preparativos para la próxima realización del cambio de mando presidencial.

Cabe recordar que la ceremonia se realizará el miércoles 11 de marzo, sin embargo, los cambios en el desplazamiento se encuentran programados en Santiago desde este martes 10 y hasta el jueves 12 de marzo.

Los desvíos dados a conocer por Transporteinforma en la RM corresponden a los siguientes:

10 de marzo

Calle Dieciocho tiene restricción de tránsito esporádica desde Santa Isabel, hasta las 16:00 horas. Se recomienda optar por Av. Manuel Rodríguez.

Carabineros también contempla un cierre del perímetro del barrio cívico desde las 15:00 horas.

Se desviará el tránsito en Alameda al poniente desde Miraflores y se restringirá el tránsito hacia el palacio en el cuadrante de Avenida Manuel Rodríguez, Catedral y San Antonio.

11 de marzo

Se mantendrá la restricción de tránsito hacia el Palacio de La Moneda, en el cuadrante de Avenida Manuel Rodríguez, Catedral, San Antonio, Miraflores y Alameda al poniente.

Desde las 15:00 horas se realizarán desvíos en Alameda al oriente desde Avenida España y en Avenida Providencia al poniente hacia Calle del Arzobispo o por Avenida El Salvador.

12 de marzo

Desde las 07:00 horas se suspenderá el tránsito vehicular hacia Plaza de Armas, en el cuadrante entre calles San Antonio, Huérfanos, Morandé y Santo Domingo. Anticipan la habilitación del tránsito entre las 13:00 y 13:30 horas.

Desvíos en Santiago

A continuación los mapas elaborados desde Carabineros con el detalle de los desvíos de tránsito a aplicar en Santiago:

Desvíos de tránsito del martes 10 de marzo. Foto: Carabineros

Desvíos de tránsito del miércoles 11 de marzo. Foto: Carabineros

Desvíos de tránsito del jueves 12 de marzo. Foto: Carabineros

Desvíos en Valparaíso

Carabineros en la Región de Valparaíso también dio a conocer los desvíos de tránsito que se implementarán con motivo del cambio de mando presidencial en el Congreso Nacional y en cercanías a Cerro Castillo.

Los cortes de calles se implementarán el miércoles 11 de marzo entre 06:30 y 16:00 horas, con el siguiente detalle:

Desvíos de tránsito en Valparaíso el miércoles 11 de marzo. Foto: Carabineros