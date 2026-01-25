Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta amarilla en la provincia de El Loa, Región de Antofagasta por precipitaciones y aumento del caudal del Río Loa.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que durante este domingo se esperan precipitaciones normales a moderadas en la cordillera, y hasta el próximo viernes hay probabilidad de tormentas eléctricas en la precordillera, precordillera salar y cordillera.

Durante la tarde de este sábado Senapred había solicitado la evacuación de la ribera del río Loa y desde la Municipalidad de Calama este domingo reiteraron el llamado a la comunidad a no acercarse a esta zona.

Actualmente, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dijeron que podría haber flujo de detritos, aluviones, deslizamientos o derrumbes. Estas se darían con probabilidad muy alta en el sector cordillera, alta en la precordillera occidental y precordillera salar; y baja en el resto de la región.

Senapred además informó que debido a las condiciones climáticas se mantiene el cierre preventivo de los complejos fronterizos de Hito Cajón y Jama; y las rutas B-243 y CH-27 hasta este lunes 26 de enero.

Dentro de la región de Antofagasta también se mantiene la alerta temprana preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, María Elena y Taltal.

Alertas en Arica y Atacama

Asimismo, Senapred también actualizó la alerta temprana preventiva para la región de Arica y Parinacota por estos mismos eventos meteorológicos.

Sernageomin, de la misma forma, indicó que podría haber ocurrencia de remociones en masa con probabilidad muy alta en la precordillera y cordillera; y baja en el litoral de la región.

En la región de Atacama las comunas que se mantienen con esta alerta preventiva también son Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen.