Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar la ribera del río Loa por crecida, en Calama, Región de Antofagasta, durante la tarde de este sábado.

Desde el organismo activaron la mensajería SAE y, al mismo tiempo, pidieron actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades y equipos de respuesta dispuestos en la zona.

La Municipalidad de Calama informó, a través de redes sociales, que producto de la crecida del río Loa, el Parque El Loa permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”.

“Esperamos comprensión de los vecinos y vecinas y hacemos un llamado al autocuidado y a no acercarse a las riberas del caudal . Estaremos informando cualquier cambio de forma oportuna a través de nuestros canales oficiales de comunicación”, sumaron.

Dicha información se sumó a lo ya advertido por la Municipalidad, puesto que este mismo sábado habían instado a los habitantes de la comuna a no desplazarse hacia comunidades de Alto El Loa.

Esto último al menos hasta que las condiciones climáticas fueran favorables, debido a que los accesos a los poblados ya presentaban dificultades. “ Se están realizando labores de reparación en las carreteras , por lo que se solicita evitar transitar hacia estos sectores, con el fin de prevenir riesgos innecesarios”, indicaron desde la Municipalidad.

Se trata de una emergencia registrada en medio de intensas precipitaciones que se han dejado sentir en la provincia del Loa, la cual se mantiene en alerta amarilla debido al evento meteorológico.

El viernes, Carabineros de Chile realizó un operativo de rescate en el río Loa, que derivó en el salvataje de tres personas que permanecían aisladas producto de las lluvias.

Este sábado, en tanto, el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, confirmó que al menos cuatro viviendas presentan daños mayores producto del desarrollo de precipitaciones e inundaciones.

En lo que respecta a Calama, Senapred informó este sábado que el viernes se habían registrado crecidas de ríos en los sectores de Taira, Estación San Pedro, Conchi y Turi; por lo cual se mantenía un monitoreo constante con la Dirección General de Aguas (DGA).

Adicionalmente, ya se mantenía cerrado el sector Sifón del Diablo por el aumento de caudal y deslizamiento de rocas; y se habilitaron rutas alternativas por Puente del Diablo y La Cañera.

La red de salud, incluyendo las postas Ayiquina, Caspana y Chiuchiu, operaban con normalidad hasta el reporte. Igualmente, se mantenía la coordinación con Carabineros de Chile para el recorrido por la comuna y alrededores; y se había coordinado el despliegue de equipos de la Dirección de Vialidad para despejar las principales rutas de la provincia de El Loa.

Por lo pronto, se tiene previsto un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal en San Pedro de Atacama, para poder actualizar la situación de la zona, a eso de las 18.30 horas del sábado.