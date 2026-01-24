Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

Al menos cuatro viviendas han resultado con daño mayor producto de las intensas precipitaciones que han afectado desde la jornada del viernes a la provincia del Loa y en particular a la comuna de San Pedro de Atacama, en el norte del país.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declararon alerta amarilla para la mencionada provincia en la región de Antofagasta producto del evento meteorológico, que también conllevó la probabilidad de tormentas eléctricas.

En un balance compartido por dirección regional de Senapred, en la comuna habrían unas 20 viviendas que habrían sufrido afectación menor producto del mal tiempo.

Por otro lado, también durante la jornada Carabineros tuvo que realizar un operativo de rescate en el río Loa, que permitió salvar a tres personas aisladas producto de las lluvias.

🟢👉🏻#Carabineros del Retén Azcotán (F) rescataron a 3 personas que quedaron aisladas luego de que el vehículo en el que se desplazaban quedara atascado producto de la crecida del Río Loa. La situación se genero debido al #temporal que afecta a la zona🌧 pic.twitter.com/Fa2XOSMXQO — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) January 24, 2026

Un detalle más preciso compartió este sábado el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta.

“Nosotros tuvimos personas damnificadas, ninguna de ellas ocupó el albergue. Utilizaron las redes de apoyo dentro del mismo pueblo. Pero sí, por ejemplo, tuvimos con daños ya mayores de infraestructura, alrededor de unas cuatro o 5 casas . Pero una gran cantidad de casas que en donde ingresó el agua a los recintos”, detalló en una entrevista con T13 Finde.

El jefe comunal señaló que diversos hostales en la comuna, que tiene como una de sus actividades económicas más relevantes el turismo, sufrieron el ingreso de agua de lluvia a sus instalaciones.

“Por ahí también tenemos una situación que se nos agrave, que es en este caso el ingreso de agua lluvia al sistema de alcantarillado, que hace que esto colapse y también no solamente sea un efecto del agua propiamente tal, sino que también del sistema alcantarillado, que por cierto, hoy día mismo ya están en el proceso de, en este caso sanitización de los espacios que fueron mayormente perjudicados”, detalló Zuleta sobre otro problema derivado de las fuertes lluvias.

Por otro lado, también detalló una serie de medidas de precaución tomadas para evitar una mayor afectación a los habitantes y turistas en el territorio.

“Por fin de precaución también se les entregó la recomendación el día de ayer para que todos los sitios turísticos que están alrededor de San Pedro de Atacama puedan cerrar en la tarde. En la mañana nos hemos dado cuenta también en el camino que el transporte de turistas está algo normal, porque también hay algunos sitios que pudieron cerrar. Por ejemplo, Valle de la Luna estaba cerrado esta mañana, también Valle de Marte cerrado, pues hay que considerar que son zonas en donde una lluvia como esta sufre una sobrehidratación de los suelos y por lo tanto, para evitar riesgos de los visitantes, se cierra”, explicó el alcalde.