SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

    Justo Zuleta señaló que también una gran cantidad de casas sufrieron con el ingreso de aguas de lluvia. Por el momento, desde la DMC pronostican que para este domingo habrían precipitaciones de normales a moderados en un corto período de tiempo en la provincia del Loa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: Alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

    Al menos cuatro viviendas han resultado con daño mayor producto de las intensas precipitaciones que han afectado desde la jornada del viernes a la provincia del Loa y en particular a la comuna de San Pedro de Atacama, en el norte del país.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declararon alerta amarilla para la mencionada provincia en la región de Antofagasta producto del evento meteorológico, que también conllevó la probabilidad de tormentas eléctricas.

    En un balance compartido por dirección regional de Senapred, en la comuna habrían unas 20 viviendas que habrían sufrido afectación menor producto del mal tiempo.

    Por otro lado, también durante la jornada Carabineros tuvo que realizar un operativo de rescate en el río Loa, que permitió salvar a tres personas aisladas producto de las lluvias.

    Un detalle más preciso compartió este sábado el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta.

    “Nosotros tuvimos personas damnificadas, ninguna de ellas ocupó el albergue. Utilizaron las redes de apoyo dentro del mismo pueblo. Pero sí, por ejemplo, tuvimos con daños ya mayores de infraestructura, alrededor de unas cuatro o 5 casas. Pero una gran cantidad de casas que en donde ingresó el agua a los recintos”, detalló en una entrevista con T13 Finde.

    El jefe comunal señaló que diversos hostales en la comuna, que tiene como una de sus actividades económicas más relevantes el turismo, sufrieron el ingreso de agua de lluvia a sus instalaciones.

    “Por ahí también tenemos una situación que se nos agrave, que es en este caso el ingreso de agua lluvia al sistema de alcantarillado, que hace que esto colapse y también no solamente sea un efecto del agua propiamente tal, sino que también del sistema alcantarillado, que por cierto, hoy día mismo ya están en el proceso de, en este caso sanitización de los espacios que fueron mayormente perjudicados”, detalló Zuleta sobre otro problema derivado de las fuertes lluvias.

    Por otro lado, también detalló una serie de medidas de precaución tomadas para evitar una mayor afectación a los habitantes y turistas en el territorio.

    “Por fin de precaución también se les entregó la recomendación el día de ayer para que todos los sitios turísticos que están alrededor de San Pedro de Atacama puedan cerrar en la tarde. En la mañana nos hemos dado cuenta también en el camino que el transporte de turistas está algo normal, porque también hay algunos sitios que pudieron cerrar. Por ejemplo, Valle de la Luna estaba cerrado esta mañana, también Valle de Marte cerrado, pues hay que considerar que son zonas en donde una lluvia como esta sufre una sobrehidratación de los suelos y por lo tanto, para evitar riesgos de los visitantes, se cierra”, explicó el alcalde.

    Lee también:

    Más sobre:Región de AtacamaSan Pedro de AtacamaJusto ZuletaPrecipitacionesViviendas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Liberan a dueño de local que se incendió durante celebración de Año Nuevo en centro de esquí en Suiza

    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

    Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    Indagan triple homicidio frustrado en San Joaquín: involucrados se habrían disparado mutuamente

    Desbordes valora nombramientos en gabinete de Kast y anticipa encuentros con Poduje y de Grange

    Lo más leído

    1.
    Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

    Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones
    Chile

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

    Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y se mete en los octavos de final del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    El concluyente análisis de Pellegrini con el Betis: “El calendario ajetreado es porque estamos vivos en tres competiciones”

    Deportes Limache y San Luis de Quillota disputarán amistoso solidario por incendios en el sur del país

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    Herbarios de escritoras: cuando la naturaleza se transforma en literatura y resistencia

    Liberan a dueño de local que se incendió durante celebración de Año Nuevo en centro de esquí en Suiza
    Mundo

    Liberan a dueño de local que se incendió durante celebración de Año Nuevo en centro de esquí en Suiza

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur