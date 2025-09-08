Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1
El servicio de transporte mantiene cuatro estaciones sin funcionar por persona en la vía.
En horas de la mañana de este lunes se reportó un funcionamiento parcial en la Línea 1 del Metro de Santiago, por la presencia de una persona en la vía
Las estaciones afectadas corresponden a La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.
Por el momento, la Línea 1 funciona solo entre San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos.
También se suspendió la combinación de Universidad de Chile con Línea 3.
Ante la emergencia, Metro ya puso a disposición de sus pasajeros el justificativo por la interrupción del servicio de este lunes.
Además, la empresa se transporte comunicó a sus pasajeros las rutas alternativas al tramo comprometido y también se anunció la implementación de buses de apoyo.
Buses de apoyo y rutas alternativas a la Línea 1
Desde Red Movilidad se anunció la implementación de buses de apoyo a Metro paralelos a la Línea 1 en bucle, en el tramo de recorridos 401 y 406.
También se anunció la extensión del trazado de los servicios 424, 125 e I09 hasta Baquedano.
Metro de Santiago también detalló las siguientes alternativas de ruta disponibles:
