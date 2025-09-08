Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1. Foto referencial de archivo

En horas de la mañana de este lunes se reportó un funcionamiento parcial en la Línea 1 del Metro de Santiago, por la presencia de una persona en la vía

Las estaciones afectadas corresponden a La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

Por el momento, la Línea 1 funciona solo entre San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos.

También se suspendió la combinación de Universidad de Chile con Línea 3.

Ante la emergencia, Metro ya puso a disposición de sus pasajeros el justificativo por la interrupción del servicio de este lunes.

Además, la empresa se transporte comunicó a sus pasajeros las rutas alternativas al tramo comprometido y también se anunció la implementación de buses de apoyo.

Buses de apoyo y rutas alternativas a la Línea 1

Desde Red Movilidad se anunció la implementación de buses de apoyo a Metro paralelos a la Línea 1 en bucle, en el tramo de recorridos 401 y 406.

También se anunció la extensión del trazado de los servicios 424, 125 e I09 hasta Baquedano.

Metro de Santiago también detalló las siguientes alternativas de ruta disponibles:

10:00 h. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Para ir desde San Pablo #L1 hacia Los Dominicos, toma #L5 hasta Baquedano y allí combina a #L1 para continuar tu viaje. pic.twitter.com/faF60zbIKJ — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025