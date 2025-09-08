Metro de Santiago reporta que servicio en Línea 1 se restablece: estuvo más de una hora con funcionamiento parcial

Metro de Santiago informó que el servicio de Línea 1 se encontraba con funcionamiento parcial, debido a una persona en la vía. Fue a las 11.02 horas que se reestableció el servicio.

Desde la empresa de transporte indicaron que estuvo disponible solo entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos. Además, la combinación en Universidad de Chile con Línea 3 se mantuvo suspendida por una hora.

Las estaciones cerradas fueron La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

Desde Red Movilidad informaron que dispusieron buses de apoyo paralelos a Línea 1, servicio que será en bucle. Junto a ello, los servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano.

Mientras que Metro de Santiago subió el justificativo por la interrupción del servicio de Línea 1.