No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación? Foto referencial de archivo

Este domingo, 16 de noviembre, corresponde la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país, una instancia con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos habilitados por el Servel.

Cabe recordar que ausentarse del deber cívico expone a la persona a una multa que actualmente se encuentra establecida de 0,5 a 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Al respecto, hay una serie de motivos válidos que permite excusarse de votar durante este proceso, correspondientes a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Al respecto, encontrarse alejado a 200 km o más del local de votación es el único motivo que requiere realizar un trámite durante la jornada del domingo, mientras que el resto se comprobarán posteriormente ante el juzgado de policía local.

Cómo excusarse al estar a 200 km del local de votación

Al estar a más de 200 km del local de votación durante el domingo se debe realizar la justificación de forma presencial en Carabineros .

Una forma de agilizar el trámite es iniciarlo desde Comisaría Virtual, lo que permite recibir un código que se deberá presentar ante el funcionario el 16 de noviembre, junto a la cédula de identidad.

“La justificación es presencial, pero la puedes iniciar de manera online en comisariavirtual.cl. Pero, estás obligado a acudir de forma presencial a un cuartel de Carabineros para finalizar tu trámite”, explicaron desde la institución.

“Esto se hace durante todo el domingo. Debes hacerlo presencial, ni antes ni después, si no finalizas el trámite lamentablemente no estás excusado”, detallaron.