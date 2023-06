¿No te alcanza el tiempo? Conoce cómo organizar las actividades de tu semana

Para ejecutar las actividades que se deben realizar semana a semana, muchas personas optan por realizar una rutina que sea cómoda para poder así cumplir con sus objetivos.

No obstante, este proceso no resulta fácil para todos, ya que muchos individuos no saben cómo o no le ven la importancia al organizarse.

El tener un calendario de las cosas que se deben hacer, no solo le permitirá a la persona tener un seguimiento sobre las actividades que realizó, sino que también podrá aprovechar de mejor manera su tiempo libre.

Durante este tiempo de descanso, el individuo puede llegar a incluso cambiar sus hábitos, ya que podría practicar ejercicios y tener una vida más activa, si es que antes su día a día no se lo permitía.

Priorizar las actividades es una de las formas de organizar tu semana. Foto referencial.

¿Cómo organizar las actividades de la semana?

No existe solo una forma correcta de planificar los días, ya que las recomendaciones son múltiples. Sin embargo, entre estas, destacan los consejos entregados por Sodexo España, quienes señalan que, para organizarse semanalmente, se deben seguir las siguientes acciones: