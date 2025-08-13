SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Revisa a continuación cuáles son los puestos con vacantes disponibles en el proceso de postulación.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Desde Carabineros de Chile se publicaron nuevas ofertas laborales, donde la institución mantiene un proceso de búsqueda de civiles para cubrir diferentes vacantes.

Actualmente se requieren trabajadores para puestos tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país, con sueldos de hasta $2.000.000.

Ofertas laborales en Carabineros

Las postulaciones a las ofertas laborales en Carabineros se realizan mediante la página postulaciones.carabineros.cl.

A la plataforma se debe ingresar con Clave Única para completar el trámite, que para este proceso estará abierto hasta el 17 de agosto.

Los cargos disponibles en esta convocatoria y sus remuneraciones aproximadas son:

  • Administrativo en Melipilla, con remuneración de $830.296.
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Melipilla, con remuneración de $830.296.
  • Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena, con remuneración de $883.330.
  • Administrativo en Punta Arenas, con remuneración de $1.201.533.
  • Estafeta en Talca, con remuneración de $607.040.
  • Archivero en Puerto Montt, con remuneración de $909.847.
  • Administrativo en La Ligua, con remuneración de $830.296.
  • Administrativo en Los Andes, con remuneración de $830.296.
  • Auxiliar Social en Linares, con remuneración de $830.296.
  • Evaluador y Coordinador de Proyectos en Valparaíso, con remuneración de $1.760.200.
  • Administrativo en Talca, con remuneración de $830.296.
  • Asesor Jurídico en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Valparaíso, con remuneración de $830.296.
  • Auxiliar Contable en Iquique, con remuneración de $1.042.432.
  • Técnico en Cocina en Valparaíso, con remuneración de $892.799.
  • Auxiliar Contable en Santiago, con remuneración de $830.296.
  • Administrativo en Viña del Mar, con remuneración de $830.296.
  • Contador Auditor en Concepción, con remuneración de $2.037.429.
  • Telefonista en Valparaíso, con remuneración de $607.040.
  • Técnico Mecánico en Panguipulli, con remuneración de $977.559.
  • Técnico Mecánico en La Unión, con remuneración de $977.599.
  • Técnico Mecánico en Talca, con remuneración de $892.799.
  • Técnico Mecánico en Graneros, con remuneración de $892.799.
  • Técnico Mecánico Valparaíso, con remuneración de $892.799.
  • Técnico Mecánico en La Serena, con remuneración de $949.306.
  • Técnico Mecánico en Antofagasta, con remuneración de $1.062.320.
  • Técnico Mecánico en Iquique, con remuneración de $1.118.827.
  • Técnico Mecánico en Santiago, con remuneración de $892.799.
  • Sastre en Viña del Mar, con remuneración de $830.296.
  • Técnico Mecánico en Independencia, con remuneración de $892.799.
Más sobre:TrabajoOfertas de trabajoEmpleoCarabinerosOfertas de empleoCivilesTrabajo en CarabinerosCómo postularFechasPlazos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

5.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara
Chile

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente
Negocios

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga
El Deportivo

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

Un opaco PSG despierta a tiempo y le arrebata la Supercopa de Europa al Tottenham en los penales

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud
Cultura y entretención

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción
Mundo

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi