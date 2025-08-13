Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones. Foto referencial de archivo

Desde Carabineros de Chile se publicaron nuevas ofertas laborales, donde la institución mantiene un proceso de búsqueda de civiles para cubrir diferentes vacantes.

Actualmente se requieren trabajadores para puestos tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país, con sueldos de hasta $2.000.000.

Ofertas laborales en Carabineros

Las postulaciones a las ofertas laborales en Carabineros se realizan mediante la página postulaciones.carabineros.cl.

A la plataforma se debe ingresar con Clave Única para completar el trámite, que para este proceso estará abierto hasta el 17 de agosto .

Los cargos disponibles en esta convocatoria y sus remuneraciones aproximadas son: