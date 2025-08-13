Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones
Revisa a continuación cuáles son los puestos con vacantes disponibles en el proceso de postulación.
Desde Carabineros de Chile se publicaron nuevas ofertas laborales, donde la institución mantiene un proceso de búsqueda de civiles para cubrir diferentes vacantes.
Actualmente se requieren trabajadores para puestos tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país, con sueldos de hasta $2.000.000.
Ofertas laborales en Carabineros
Las postulaciones a las ofertas laborales en Carabineros se realizan mediante la página postulaciones.carabineros.cl.
A la plataforma se debe ingresar con Clave Única para completar el trámite, que para este proceso estará abierto hasta el 17 de agosto.
Los cargos disponibles en esta convocatoria y sus remuneraciones aproximadas son:
- Administrativo en Melipilla, con remuneración de $830.296.
- Servicio Mantención de Cuarteles en Melipilla, con remuneración de $830.296.
- Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena, con remuneración de $883.330.
- Administrativo en Punta Arenas, con remuneración de $1.201.533.
- Estafeta en Talca, con remuneración de $607.040.
- Archivero en Puerto Montt, con remuneración de $909.847.
- Administrativo en La Ligua, con remuneración de $830.296.
- Administrativo en Los Andes, con remuneración de $830.296.
- Auxiliar Social en Linares, con remuneración de $830.296.
- Evaluador y Coordinador de Proyectos en Valparaíso, con remuneración de $1.760.200.
- Administrativo en Talca, con remuneración de $830.296.
- Asesor Jurídico en Santiago, con remuneración de $1.760.200.
- Servicio Mantención de Cuarteles en Valparaíso, con remuneración de $830.296.
- Auxiliar Contable en Iquique, con remuneración de $1.042.432.
- Técnico en Cocina en Valparaíso, con remuneración de $892.799.
- Auxiliar Contable en Santiago, con remuneración de $830.296.
- Administrativo en Viña del Mar, con remuneración de $830.296.
- Contador Auditor en Concepción, con remuneración de $2.037.429.
- Telefonista en Valparaíso, con remuneración de $607.040.
- Técnico Mecánico en Panguipulli, con remuneración de $977.559.
- Técnico Mecánico en La Unión, con remuneración de $977.599.
- Técnico Mecánico en Talca, con remuneración de $892.799.
- Técnico Mecánico en Graneros, con remuneración de $892.799.
- Técnico Mecánico Valparaíso, con remuneración de $892.799.
- Técnico Mecánico en La Serena, con remuneración de $949.306.
- Técnico Mecánico en Antofagasta, con remuneración de $1.062.320.
- Técnico Mecánico en Iquique, con remuneración de $1.118.827.
- Técnico Mecánico en Santiago, con remuneración de $892.799.
- Sastre en Viña del Mar, con remuneración de $830.296.
- Técnico Mecánico en Independencia, con remuneración de $892.799.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.