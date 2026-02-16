SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    133 Atrapados. Foto: Mega Daniela Apablaza Sandoval

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 15 de febrero de 2026

    Estos son los programas más vistos el domingo 15 de febrero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Atrapados 133 Festival
    2. Primer Plano
    3. CHV Noticias Central
    4. Mundos Opuestos
    5. CHV Noticias Tarde
    6. Meganoticias Prime Domingo
    7. Moisés Los 10 Mandamientos
    8. Sabingo (B) / De Playa en Playa
    9. De Paseo
    10. CHV Noticias AM Fin de Semana
    Rating 15 de febrero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    Cataldo y Arzola afinan el traspaso del Mineduc en cita de más de tres horas junto a todos sus subsecretarios

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue
    Chile

    ¿Tiene computador en Capitán Yáber? Fiscalía enciende alertas tras adhesión de Eduardo Lagos a la acusación contra Jadue

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    Tribunal fija para el 9 de marzo resolución por recurso de nulidad presentado por defensa de Héctor Espinosa

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro
    El Deportivo

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios
    Cultura y entretención

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín