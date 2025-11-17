BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Elecciones 2025. Foto referencial JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 16 de noviembre de 2025

    Estos son los programas más vistos el domingo 16 de noviembre, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Mega Elecciones 2025
    2. Meganoticias Prime Domingo
    3. CHV Noticias Central
    4. CHV Elecciones 2025 (PM)
    5. Teletrece
    6. Meganoticias Alerta / Elecciones 2025
    7. 24 Horas Central Domingo
    8. CHV Noticias Domingo
    9. TVN Elecciones 2025 (PM)
    10. Canal 13 Tú Decides 2025
    Rating 16 de noviembre. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Ramón Valente: para capturar a votantes de Parisi hay que tener propuestas que “sientan que les llegan directamente”

    Squella apuesta por buscar el voto de Parisi y asegura que hay disposición para integrar a Matthei y Kaiser a campaña de Kast

    Jaime Mulet defiende continuidad del FRVS: “No ha perdido la legalidad”

    El salto electoral del PDG en el Congreso de la mano del sorprendente tercer lugar de Parisi

    Sichel apunta a “fin” de Chile Vamos y asegura: “Voy a votar por Kast y haré lo que pueda para que no gane Jara”

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo juega Chile contra Perú y quién transmite el partido amistoso

    Cuándo juega Chile contra Perú y quién transmite el partido amistoso

    Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos

    Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos

    Squella apuesta por buscar el voto de Parisi y asegura que hay disposición para integrar a Matthei y Kaiser a campaña de Kast
    Chile

    Squella apuesta por buscar el voto de Parisi y asegura que hay disposición para integrar a Matthei y Kaiser a campaña de Kast

    Jaime Mulet defiende continuidad del FRVS: “No ha perdido la legalidad”

    El salto electoral del PDG en el Congreso de la mano del sorprendente tercer lugar de Parisi

    José Ramón Valente: para capturar a votantes de Parisi hay que tener propuestas que “sientan que les llegan directamente”
    Negocios

    José Ramón Valente: para capturar a votantes de Parisi hay que tener propuestas que “sientan que les llegan directamente”

    Dólar reacciona con una fuerte caída a las elecciones y se ubica en su nivel más bajo en más de un año

    Bolsa de Santiago registra su mayor salto en siete meses y alcanza nuevos máximos históricos tras las elecciones

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial
    Tendencias

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    El gesto de Paulo Díaz en el duelo entre River Plate y Vélez Sarsfield que indigna a los hinchas del Millonario
    El Deportivo

    El gesto de Paulo Díaz en el duelo entre River Plate y Vélez Sarsfield que indigna a los hinchas del Millonario

    La grave acusación de racismo que pesa sobre un jugador chileno en el fútbol brasileño

    ¿Cuántos puestos subió Garin?: así quedaron los chilenos tras la nueva actualización del ranking ATP

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea
    Finde

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale
    Mundo

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

    Bangladesh condena a muerte a su exprimera ministra Hasina por la represión de 2024

    El dramático final de la viuda de la primera víctima fatal del desastre nuclear de Chernobyl

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó