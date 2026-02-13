SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Reunión de Superados. Foto: Mega

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del jueves 12 de febrero de 2026

    Estos son los programas más vistos el jueves 12 de febrero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Reunión de Superados
    2. El Jardín de Olivia
    3. CHV Noticias Central
    4. Aguas de Oro
    5. Detrás del Muro Verano
    6. El Jardín de Olivia (Resumen)
    7. Teletrece
    8. Mundos Opuestos
    9. Meganoticias Prime
    10. El Internado
    Rating 12 de febrero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Gobierno detalla envío de US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y refuta críticas de la oposición

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    3.
    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    4.
    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios
    Chile

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online
    Negocios

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Sebastián Endrestad completa su participación en 10 kilómetros esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”
    Mundo

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Corea del Norte amenaza con una “respuesta terrible” si se producen más incursiones de drones surcoreanos

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles