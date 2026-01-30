SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Reunión de Superados. Foto: Mega

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del jueves 29 de enero de 2026

    Estos son los programas más vistos el jueves 29 de enero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Reunión de Superados
    2. El Jardín de Olivia
    3. Detrás del Muro
    4. Aguas de Oro
    5. Teletrece
    6. El Jardín de Olivia (Resumen)
    7. Corazón Negro
    8. CHV Noticias Central
    9. 24 Horas Central
    10. Mundos Opuestos
    Rating 29 de enero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Lo más leído

    1.
    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    2.
    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    3.
    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    5.
    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio
    Chile

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

    Orellana insta al diálogo para avanzar en proyecto de sala cuna: “Sigo esperando que me digan cuál es el nudo”

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza
    Negocios

    La actividad del comercio no detiene su avance y registra 21 meses al alza

    Producción industrial acelera su caída al cierre del 2025 y anota su mayor baja en casi un año

    David Bravo defiende los resultados del Censo 2024 ante alta tasa de omisión

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA
    Tendencias

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    “Soy la fan número 1 de Trump y eso no va a cambiar”: los dichos de la rapera Nicki Minaj en medio de las críticas

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    Inspirada en los años 90: la UC presenta su nueva camiseta visitante para la temporada 2026

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan