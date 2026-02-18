SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Reunión de Superados. Foto: Mega Nicolas Escarate

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del martes 17 de febrero de 2026

    Estos son los programas más vistos el martes 17 de febrero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Reunión de Superados
    2. El Jardín de Olivia
    3. CHV Noticias Central
    4. Aguas de Oro
    5. El Jardín de Olivia (Resumen)
    6. Teletrece
    7. Mundos Opuestos
    8. Detrás del Muro Verano
    9. CHV Noticias Tarde
    10. Corazón Negro
    Rating 17 de febrero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Lo más leído

    1.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    2.
    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    3.
    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    4.
    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”
    Chile

    Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

    A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed
    Negocios

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Histórica fábrica de neumáticos de Argentina cierra sus puertas y despide a cerca de mil empleados

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán
    Mundo

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Crema de choclo y albahaca con camarones
    Paula

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión