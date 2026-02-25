SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Jesse & Joy durante su presentación en el Festival la canción de Vina del Mar Jonnathan Oyarzun

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del martes 24 de febrero de 2026

    Estos son los programas más vistos el martes 24 de febrero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Festival de Viña del Mar
    2. Meganoticias Prime
    3. Only Viña
    4. Meganoticias Alerta
    5. El Jardín de Olivia
    6. Con Gusto a Viña
    7. CHV Noticias Central
    8. El Jardín de Olivia (Resumen)
    9. La Hora de Jugar
    10. Teletrece
    Rating 24 de febrero. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Lo más leído

    1.
    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    2.
    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    3.
    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    4.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    5.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule
    Chile

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador
    Negocios

    Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile