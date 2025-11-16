Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

Santiago de junio 2025. Se lleva a cabo el proceso de votacion durante las elecciones primarias presidenciales en la Estacion Mapocho de la comuna de Santiago Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Durante este domingo se realizan las elecciones presidenciales, donde los ciudadanos expresan sus preferencias sobre el próximo mandatario del país.

Una siguiente votación es considerada cuando ninguna de las candidaturas a La Moneda obtiene la mayoría absoluta de votos válidamente emitidos, por lo que se deberá elegir entre las dos opciones con más preferencias.

Cuándo es la segunda vuelta

La segunda vuelta está programada para el domingo, 14 de diciembre , según indica el cronograma electoral del Servel.

Al ser parte del proceso electoral presidencial, se trata de una instancia con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos.

En la situación de no acudir a votar, se mantiene la multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente. La sanción no aplica a extranjeros o chilenos en el exterior.

Al respecto, hay una serie de motivos válidos que permiten excusarse de votar, correspondientes a: