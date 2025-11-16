Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio
Luego de la jornada de sufragios de noviembre, se encuentra programado un nuevo proceso con las dos candidaturas con mayoría de preferencias.
Durante este domingo se realizan las elecciones presidenciales, donde los ciudadanos expresan sus preferencias sobre el próximo mandatario del país.
Una siguiente votación es considerada cuando ninguna de las candidaturas a La Moneda obtiene la mayoría absoluta de votos válidamente emitidos, por lo que se deberá elegir entre las dos opciones con más preferencias.
Cuándo es la segunda vuelta
La segunda vuelta está programada para el domingo, 14 de diciembre, según indica el cronograma electoral del Servel.
Al ser parte del proceso electoral presidencial, se trata de una instancia con voto obligatorio para los ciudadanos chilenos.
En la situación de no acudir a votar, se mantiene la multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente. La sanción no aplica a extranjeros o chilenos en el exterior.
Al respecto, hay una serie de motivos válidos que permiten excusarse de votar, correspondientes a:
- Encontrarse enfermo
- Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
- Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
- Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
- Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva
