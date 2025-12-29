SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa el horario de los supermercados Lider previo al Año Nuevo

    La cadena informó sobre su funcionamiento para los próximos días en sus locales convencionales y Express.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Lider. Foto referencial de archivo Walmart Chile

    Llega la última semana del año, donde se presentan cambios en el funcionamiento del comercio alrededor de la celebración de Año Nuevo.

    Al respecto, desde la cadena de supermercados Lider se confirmaron sus horarios de atención de público para planificar las últimas compras antes de los festejos.

    Horario de supermercados Lider

    Mediante redes sociales la cadena confirmó cómo será su funcionamiento previo al Año Nuevo.

    • Miércoles 31 de diciembre abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express
    • Jueves 1 de enero cerrado

    Cómo funciona el comercio previo al feriado

    Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.

    Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:

    • Restaurantes
    • Clubes
    • Cines
    • Espectáculos en vivo
    • Discotecas
    • Pubs
    • Casinos
    • Farmacias de urgencia o de turno
    • Expendios de combustible
    • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
    • Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

    Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.

