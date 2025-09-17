Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

En los próximos días se mantendrá el llamado peaje a luca como parte del plan de contingencia anunciado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para los viajes a realizar en las fechas de Fiestas Patrias.

La medida comenzó el pasado sábado y se retoma este miércoles y jueves para la salida de vehículos desde la Región Metropolitana.

En tanto, para el retorno también se dispondrá de tarifa rebajada durante los días sábado y domingo.

Cabe recordar que los feriados de este año son el jueves 18 y viernes 19, ambas jornadas irrenunciables, que sumado al fin de semana configuran unos festejos que se extienden por cuatro días.

Horarios y ruta con peaje a luca

Se anunció el peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos en las siguientes rutas:

Ruta 68

En Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa

Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas

Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas

Ruta 5 Sur

En Angostura, ambos sentidos

Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas

Ruta 5 Norte

En Las Vegas, ambos sentidos

Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas

Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas

Peaje a luca por salida de la RM. Foto: MOP

Para el retorno, se confirmaron los siguientes días y horarios:

Ruta 68

En Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago

Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas

Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas

Ruta 5 Sur

En Angostura, ambos sentidos

Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas

Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas

Ruta 5 Norte

En Las Vegas, ambos sentidos

Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas

Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas