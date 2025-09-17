Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo
El Ministerio de Obras públicas detalló la medida considerada en el plan de contingencia por los viajes a realizar durante las Fiestas Patrias.
En los próximos días se mantendrá el llamado peaje a luca como parte del plan de contingencia anunciado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para los viajes a realizar en las fechas de Fiestas Patrias.
La medida comenzó el pasado sábado y se retoma este miércoles y jueves para la salida de vehículos desde la Región Metropolitana.
En tanto, para el retorno también se dispondrá de tarifa rebajada durante los días sábado y domingo.
Cabe recordar que los feriados de este año son el jueves 18 y viernes 19, ambas jornadas irrenunciables, que sumado al fin de semana configuran unos festejos que se extienden por cuatro días.
Horarios y ruta con peaje a luca
Se anunció el peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos en las siguientes rutas:
Ruta 68
- En Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa
- Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas
- Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas
Ruta 5 Sur
- En Angostura, ambos sentidos
- Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas
Ruta 5 Norte
- En Las Vegas, ambos sentidos
- Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas
- Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas
Para el retorno, se confirmaron los siguientes días y horarios:
Ruta 68
- En Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago
- Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas
- Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas
Ruta 5 Sur
- En Angostura, ambos sentidos
- Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas
- Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas
Ruta 5 Norte
- En Las Vegas, ambos sentidos
- Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas
- Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas
