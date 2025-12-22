Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas
Ya se encuentra disponible la información de parte de Junji e Integra para el año parvulario 2026.
Desde el pasado viernes 19 de diciembre se encuentran disponibles los resultados de las postulaciones a salas cuna y jardines infantiles de la Junji y Fundación Integra.
La información referente a establecimientos de la Junji se facilita a través de un correo electrónico, que indica a la familia el resultado y los pasos a seguir.
El proceso aplica a establecimientos de Administración Directa de la Junji, además de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y aquellos que funcionan Vía Transferencia de Fondos (VTF).
Por su parte, el portal integra.cl permite verificar los datos del proceso en sus establecimientos al ingresar con correo electrónico y contraseña.
Cuándo son las matrículas
Tras la entrega de resultados de postulaciones a salas cuna y jardines infantiles corresponde la etapa de matrículas.
Dicho periodo comenzará el martes 23 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 14 de enero de 2026.
