Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas. Foto referencial de archivo

Desde el pasado viernes 19 de diciembre se encuentran disponibles los resultados de las postulaciones a salas cuna y jardines infantiles de la Junji y Fundación Integra.

La información referente a establecimientos de la Junji se facilita a través de un correo electrónico, que indica a la familia el resultado y los pasos a seguir.

El proceso aplica a establecimientos de Administración Directa de la Junji, además de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y aquellos que funcionan Vía Transferencia de Fondos (VTF).

Por su parte, el portal integra.cl permite verificar los datos del proceso en sus establecimientos al ingresar con correo electrónico y contraseña.

Cuándo son las matrículas

Tras la entrega de resultados de postulaciones a salas cuna y jardines infantiles corresponde la etapa de matrículas.