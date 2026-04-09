Se habilita la revalidación de la TNE para 2026: ¿Cómo hacer el trámite y hasta cuándo hay plazo? Foto referencial de archivo

Actualmente se mantiene activo el trámite para revalidar la Tarjeta Nacional Estudiantil o TNE, lo que permite a los estudiantes asegurar su beneficio de tarifa rebajada en el transporte público.

Así fue informado desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), donde el proceso de este año se habilitó el pasado 1 de abril y se encontrará vigente hasta el 31 de mayo .

Según advierte el organismo, los alumnos que no realicen el trámite dentro de las fechas indicadas deberán comenzar a pagar el valor completo del pasaje en sus trayectos.

Cómo revalidar la TNE

La revalidación de la TNE para estudiantes de la Región Metropolitana, que usan Metro o Red Movilidad, se realiza mediante un Tótem Bip! gris, que debe indicar el mensaje “Pase extendido”.

Por su parte, alumnos que usan el transporte con pago en efectivo, como buses interurbanos o en regiones, deben pegar el sello de 2026.

Además, desde Junaeb se indica que los estudiantes de la enseñanza superior deben acudir a puntos de atención TNE, pagar $1.100 en su respectiva casa de estudios y esperar, al menos, 72 horas para continuar con el trámite.